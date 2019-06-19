Как Адель похудела на 10 кг после развода?

Расставшись с мужем, Адель серьезно взялась за себя и ощутимо похудела! Певице помогли хорошее настроение и пилатес.

Адель с мужем Саймоном Конеки

В апреле представители Адель заявили, что певица приняла решение развестись с мужем Саймоном Конеки после трех лет брака. «Адель и ее партнер расстались, но продолжат растить сына вместе. Они просят уважать их право на частную жизнь и воздержатся от дальнейших комментариев», — гласило официальное заявление, которое потрясло не только миллионы фанатов певицы, но и тех, кто просто симпатизировал этой колоритной паре.

Адель с сыном

Похоже, расставание с супругом пошло Адель на пользу. Сегодня выглядит она просто потрясающе! Инсайдер, близкий к певице, рассказал порталу The Sun, что Адель уже похудела на 10 килограммов. Помог старый добрый пилатес, а с ним и правильный настрой — куда ж без него.

Адель на концерте Spice Girls

«Адель уделяет время себе. Для нее сейчас это один из основных приоритетов, впрочем, как и роль матери. Певица проводит много времени с сыном Анджело. Ее ничуть не напрягает новый режим тренировок, тем более что он уже дал такие впечатляющие результаты. Адель сбросила вес. Ее друзья рады, что она себя отпустила. У нее новая жизнь», — сообщил аноним.

Собственные метаморфозы Адель продемонстрировала в минувшие выходные в Лондоне. Автор и исполнительница суперхита Hello позировала фотографам на стадионе Уэмбли перед концертом группы Spice Girls.