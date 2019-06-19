Агент Гелы Месхи прокомментировала слухи о разводе актера с Екатериной Климовой

На днях пресса заговорила о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Сегодня появились первые официальные комментарии о произошедшем: представитель актера Ольга Логинова поделилась с порталом Teleprogramma.pro своим мнением насчет сложившейся ситуации.

В последние дни СМИ активно обсуждают расставание 41-летней Екатерины Климовой и 33-летнего Гелы Месхи. Как предполагают различные издания, актриса сама подала на развод в конце мая, но слухи пока остаются лишь слухами: ни Климова, ни Месхи пока не дали никаких официальных комментариев.



Екатерина хранит молчание и старается не обращать внимания на чужие домыслы и суждения, а вот Гела вообще сейчас не в России — он находится за границей на съемках нового фильма.

Чтобы внести ясность в происходящее, портал Teleprogramma.pro дозвонился до официального представителя Месхи, Ольги Логиновой, которая смогла немного прояснить ситуацию. По словам агента, Гела предпочитает держать свою личную жизнь в секрете. Кроме того, Логинова заявила, что не верит в развод известной пары.



«О своей личной жизни Месхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда», — заявила Ольга.

1 2 3 ... 9 Гела Месхи и Екатерина Климова встретились в 2013 году

Доверять или нет словам представительницы Месхи — решать вам.