Агент Гелы Месхи прокомментировала слухи о разводе актера с Екатериной Климовой

В последние дни СМИ активно обсуждают расставание 41-летней Екатерины Климовой и 33-летнего Гелы Месхи. Как предполагают различные издания, актриса сама подала на развод в конце мая, но слухи пока остаются лишь слухами: ни Климова, ни Месхи пока не дали никаких официальных комментариев.
Екатерина хранит молчание и старается не обращать внимания на чужие домыслы и суждения, а вот Гела вообще сейчас не в России — он находится за границей на съемках нового фильма.
Чтобы внести ясность в происходящее, портал Teleprogramma.pro дозвонился до официального представителя Месхи, Ольги Логиновой, которая смогла немного прояснить ситуацию. По словам агента, Гела предпочитает держать свою личную жизнь в секрете. Кроме того, Логинова заявила, что не верит в развод известной пары.
«О своей личной жизни Месхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда», — заявила Ольга.
Доверять или нет словам представительницы Месхи — решать вам.