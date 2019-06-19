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Агент Гелы Месхи прокомментировала слухи о разводе актера с Екатериной Климовой

На днях пресса заговорила о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи. Сегодня появились первые официальные комментарии о произошедшем: представитель актера Ольга Логинова поделилась с порталом Teleprogramma.pro своим мнением насчет сложившейся ситуации.

В последние дни СМИ активно обсуждают расставание 41-летней Екатерины Климовой и 33-летнего Гелы Месхи. Как предполагают различные издания, актриса сама подала на развод в конце мая, но слухи пока остаются лишь слухами: ни Климова, ни Месхи пока не дали никаких официальных комментариев.

Екатерина хранит молчание и старается не обращать внимания на чужие домыслы и суждения, а вот Гела вообще сейчас не в России — он находится за границей на съемках нового фильма.

Чтобы внести ясность в происходящее, портал Teleprogramma.pro дозвонился до официального представителя Месхи, Ольги Логиновой, которая смогла немного прояснить ситуацию. По словам агента, Гела предпочитает держать свою личную жизнь в секрете. Кроме того, Логинова заявила, что не верит в развод известной пары.

«О своей личной жизни Месхи не распространяется. Могу сказать только свое мнение. Я очень сильно сомневаюсь, что они разводятся. Недавно видела Катю, считаю, что все это неправда», — заявила Ольга.

Доверять или нет словам представительницы Месхи — решать вам.

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19 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Екатерина Климова, Гела Месхи

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2 комментария Добавить комментарий
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  • смешно будет если не разведутся. Люди уже тут все обсудили, новую пару нашли

  • А если этот слух они сами пустили ради пиара...?. То развожусь, то не развожусь...Им совсем делать нечего что-ли...))

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