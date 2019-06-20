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Предполагаемую любовницу Гелы Месхи заподозрили в связи с внуком Аллы Пугачевой

Недавно журналистам стало известно, что Екатерина Климова разводится с Гелой Месхи. Предположительно, в разрыве отношений звезд виновата актриса Катрин Асси. Поговаривают, что девушка предпочитает именно женатых мужчин. 
Гела Месхи, Екатерина Климова
Гела Месхи и Екатерина Климова

Несколько дней назад ряд отечественных СМИ сообщил, что Екатерина Климова подала на развод с актером Гелой Месхи. Сами знаменитости до сих пор сохраняют молчание насчет этой новости. 

Пытаясь понять причины разрыва звездной пары, журналисты нашли снимки, которые могут служить подтверждением неверности Месхи Климовой. 

Как оказалось, за кулисами недавнего московского международного кинофестиваля Гела проводил время в компании актрисы из сериала «Улетный экипаж» Катрин Асси. 

Катрин Асси
Катрин Асси

Катрин стала известна широкой публике не только своей ролью стюардессы Жанны в сериале телеканала СТС, но и довольно близкой дружбой с Никитой Пресняковым, с которым они знакомы чуть ли не с подростковых лет.

В 2018-м даже ходили слухи, что Никита изменяет жене со своей приятельницей. 

Прошлой осенью, когда Алена Краснова улетела с подругами в отпуск в Португалию, внук Аллы Пугачевой попросил именно Катрин поддержать его во время записи первого англоязычного альбома. Девушка, совершенно не имеющая отношения к музыке, проводила много времени вместе с молодым человеком в звукозаписывающей студии. 

  • Никита Пресняков
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    Предполагаемая «разлучница» Екатерины Климовой и Гелы Месхи Катрин Асси довольна близка с Никитой Пресняковым
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На данный момент ни Екатерина Климова, ни Гела Месхи, ни прозванная прессой «разлучницей» Катрин Асси не комментируют сложившуюся ситуацию. Представители молодой актрисы лишь заявили порталу «Комсомольская правда», что Катрин давно поддерживает дружеские отношения с Гелой и не знакома с Екатериной. 

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20 июня 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Гела Месхи, Екатерина Климова, Никита Пресняков, Алена Краснова

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Все дороги ведут к Примадонне.

  • Да, детектива нормальная такая закручивается - прямо, по Агате Кристи.

  • Запасаемся попкорном.

  • Я так понимаю, сценарий меняется каждый день. Добавляются новые действующие лица. Кто следующий в цепочке...

  • Крутой замес получился. Становится реально смешно. Фарс.

  • Петренко при разводе обвинял её в измене. Теперь в этом обвиняют Гелу. Катя переняла нападение, как лучший способ защиты.

  • Санта Барбара прям

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