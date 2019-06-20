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«Разлучница» Екатерины Климовой и Гелы Месхи дала официальный комментарий

На днях в Сети появились слухи о том, что причиной развода Екатерины Климовой и Гелы Месхи могла стать измена последнего. 20 июня предполагаемая любовница актера дала комментарий относительно ситуации.

После того, как все узнали о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи, поклонники начали гадать, что же могло стать причиной разлада в семье. Как раз в этот момент в Сети появились снимки, на которых актер запечатлен с другой женщиной. Интернет-пользователи незамедлительно обвинили ее в расставании популярной пары.

Загадочной «разлучницей» оказалась звезда сериала «Улетный экипаж» Катрин Асси. Фото, где она и Месхи запечатлены вместе, были сделаны за кулисами ММКФ-2019. Судя по снимкам, актеры проводили много времени вдвоем и совершенно не скрывались от фотографов.

  • Екатерина Климова, Гела Месхи
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    В Сети появились слухи о том, что причиной развода Екатерины Климовой и Гелы Месхи могла стать измена
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Ранним утром 20 июня актриса решила прокомментировать сложившуюся ситуацию. В своем посте она обратилась ко всем интернет-пользователям, заранее заблокировав возможность комментировать. «2-х минутная случайная встреча со старым знакомым, которого не видела несколько лет, обернулась в надуманную и накрученную с каждым разом все больше и больше историю. Поздоровались в дверях, называется, на минутку... Я полностью опровергаю информацию СМИ», — написала Асси.

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20 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Persona Stars, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @katrinassi/Instagram
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Гела Месхи, Екатерина Климова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Классная она в Улетном экипаже

  • Катрин, мы уже настроились на разборки в эфире у Малахова или Кудрявцевой) Так чта не разочаровывай публику

  • "Даю опровержение!".. Сказала нет, значит нет. Предполагаемой любовнице можно верить.

  • Никто толком ничего не знает, а уже накинулись на девушку.

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