«Разлучница» Екатерины Климовой и Гелы Месхи дала официальный комментарий

На днях в Сети появились слухи о том, что причиной развода Екатерины Климовой и Гелы Месхи могла стать измена последнего. 20 июня предполагаемая любовница актера дала комментарий относительно ситуации.

После того, как все узнали о разводе Екатерины Климовой и Гелы Месхи, поклонники начали гадать, что же могло стать причиной разлада в семье. Как раз в этот момент в Сети появились снимки, на которых актер запечатлен с другой женщиной. Интернет-пользователи незамедлительно обвинили ее в расставании популярной пары.

Загадочной «разлучницей» оказалась звезда сериала «Улетный экипаж» Катрин Асси. Фото, где она и Месхи запечатлены вместе, были сделаны за кулисами ММКФ-2019. Судя по снимкам, актеры проводили много времени вдвоем и совершенно не скрывались от фотографов.

1 2 3 ... 10 В Сети появились слухи о том, что причиной развода Екатерины Климовой и Гелы Месхи могла стать измена

Ранним утром 20 июня актриса решила прокомментировать сложившуюся ситуацию. В своем посте она обратилась ко всем интернет-пользователям, заранее заблокировав возможность комментировать. «2-х минутная случайная встреча со старым знакомым, которого не видела несколько лет, обернулась в надуманную и накрученную с каждым разом все больше и больше историю. Поздоровались в дверях, называется, на минутку... Я полностью опровергаю информацию СМИ», — написала Асси.