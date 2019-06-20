«Зачем нам эта война?»: Курбан Омаров посвятил странный пост Ксении Бородиной

На днях Курбан Омаров опубликовал пост, который заставил поклонников начать волноваться о его отношениях с Ксенией Бородиной. Теперь фолловеры гадают, неужто супруги поссорились?

Курбан Омаров удивил публикацией в Инстаграме. Бизнесмен опубликовал фото с супругой, сделанное на отдыхе в Турции. Правда, идиллический кадр Омаров сопроводил весьма странной подписью.

Курбан использовал слова из трека HammAli & Navai «Девочка-война»: «Ты же девочка-палач, ну же, девочка, не плачь. Закружила нас волна, ну зачем, скажи, нам эта с тобой война?». Эти слова и спровоцировали слухи о том, что в отношениях у супругов не все гладко.

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Подписчики начали гадать, из-за чего же могли поссориться Омаров и Бородина. «Опять поругались что ли?», «Не нужно ссориться, давайте жить мирно», «Поругались?.. Что за пост?», — писали фолловеры. Сам Курбан на вопросы поклонников не ответил.