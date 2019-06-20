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«Зачем нам эта война?»: Курбан Омаров посвятил странный пост Ксении Бородиной

На днях Курбан Омаров опубликовал пост, который заставил поклонников начать волноваться о его отношениях с Ксенией Бородиной. Теперь фолловеры гадают, неужто супруги поссорились?

Курбан Омаров удивил публикацией в Инстаграме. Бизнесмен опубликовал фото с супругой, сделанное на отдыхе в Турции. Правда, идиллический кадр Омаров сопроводил весьма странной подписью.

Курбан использовал слова из трека HammAli & Navai «Девочка-война»: «Ты же девочка-палач, ну же, девочка, не плачь. Закружила нас волна, ну зачем, скажи, нам эта с тобой война?». Эти слова и спровоцировали слухи о том, что в отношениях у супругов не все гладко.

Подписчики начали гадать, из-за чего же могли поссориться Омаров и Бородина. «Опять поругались что ли?», «Не нужно ссориться, давайте жить мирно», «Поругались?.. Что за пост?», — писали фолловеры. Сам Курбан на вопросы поклонников не ответил.

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20 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @zimamoscow, @borodylia/Instagram
Теги

Ксения Бородина, Курбан Омаров

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Опять в туалете нахулиганил и написал об этом в книжке?

  • Лучше бы русский язык подучил... "ЗакружилО нас волна"...

  • Омаров привел вторую жену?

  • Эх, никак не угомонится этот тип, всё позорит и позорит жену свою.. и кто-нибудь знает что за бизнес у него?

  • Скоро выходит его книга (ЕГО КНИГА, госпади за что!?) вот и начал к себе внимание привлекать всем уже известным способом. Ну а если больше нечем в принципе.

  • А книга на каком языке? С русским-то беда у него.

  • Ой, девочки, комментарии огонь, от души посмеялась. Спасибо!!!!

  • Опять жена в свадебном беременном платье плясать будет, показывая , как ей все равно и весело. А потом напишет- чего вы все лезете в нашу семью.

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