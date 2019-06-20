Куда пропал Скруджи? Пашу прокомментировал «уход» рэпера из Black Star

Ходят слухи, что рэпер Скруджи пошел по стопам своих коллег — Егора Крида и L’One — и тоже покинул лейбл Black Star. Пашу все отрицает, но, если честно, верится в это с трудом.

Тимати и Егор Крид

В компании Black Star нынче неспокойно — в марте лейбл покинули два ведущих артиста. Из-под крыла Тимати и Павла Курьянова (aka Пашу) упорхнули Егор Крид и L’One. И если первый смог договориться с бывшими коллегами мирно и продолжает выступать под своим псевдонимом, то Левану повезло гораздо меньше.

В Инстаграме он рассказал, что Тимати и Ко хотят запретить ему исполнять свои хиты под именем L’One. Но не на того напали! 33-летний рэпер будет обращаться в суд. «Помимо подготовки следующего шага в нашем споре с компанией я со своей командой закладываю фундамент нового офиса и начинаю запись нового материала», — обнадежил Горозия поклонников.

L'One

Неудивительно, что сейчас к лейблу повышенное внимание. На днях многие отметили, что куда-то пропал татуированный Скруджи. Его Инстаграм не обновлялся с 26 мая, а из подписи в профиле исчезла информация о сотрудничестве с Black Star. Поклонники самого неформального рэпера забеспокоились – неужели и он попрощался с Тимати?

Скруджи

Об исчезновении Скружди (а в обычной жизни это Эдуард Выграновский) порталу Super.ru рассказал Пашу, генеральный директор Black Star: «Он же артист. Сейчас в своем в творческом отдыхе. Как прогресс пойдет, вернется к работе. У нас все хорошо. Мы давно обсудили немножко другой формат работы, потому что он гипертворческий парень. Как только творчество вернется, вернется и он. Все нормально. Почему соцсети не обновляются? Он сам их ведет».

1 2 3 4 5 6 7 Скруджи пропал из всех соцсетей, и фанаты забили тревогу

Скруджи попал в Black Star в 2015 году после того, как принял участие в проекте «Молодая кровь». Победительницей тогда стала Дана Соколова, но Тимати заметил талантливого парня и предложил ему контракт.



