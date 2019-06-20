Анастасия Решетова сетует, что «отдыхает, как пенсионер», но делает это в дерзком алом бикини

В начале июня возлюбленная Тимати Анастасия Решетова объявила о том, что ждет ребенка. Теперь будущая мама посвящает большинство постов своим ощущениям и переживаниям по поводу беременности.

На днях 23-летняя Анастасия Решетова рассказала фолловерам о том, как проходит ее отпуск на шестом месяце беременности. Невеста Тимати поведала, что ее распорядок дня в последнее время сильно изменился.

«Теперь моя активность в отпуске значительно отличается от прежней. Если раньше я легко могла проснуться в 6 утра и натощак пойти серфить или пойти на хайкинг на жаре, сжигая за тренировку по 800 ккал, то теперь я отдыхаю как пенсионер. Никакого обильного загара и всегда SPF 50 на животик и лицо», — рассказала Решетова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Подписчики отметили, что Анастасии очень идет беременность, и похвалили ее за внимательное отношение к своему здоровью в столь важный период. «Потом ты будешь так же беречь себя, потому что мама — самый главный человек для малыша», «Рисковать не дело, у тебя есть ребенок, а ради него надо беречь и себя, не только при беременности, но и после», «Инстинкт самосохранения и ответственность за близких — это норма, это правильно», — комментировали фолловеры.

1 2 3 ... 10 В начале июня Тимати и его невеста Анастасия Решетова объявили о том, что ждут ребенка

Впрочем, стоит отметить, что наряды Настя выбирает совсем не «пенсионерские». На фото она позирует в игривом красном бикини с полупрозрачными вставками.