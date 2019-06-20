Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Анастасия Решетова сетует, что «отдыхает, как пенсионер», но делает это в дерзком алом бикини

В начале июня возлюбленная Тимати Анастасия Решетова объявила о том, что ждет ребенка. Теперь будущая мама посвящает большинство постов своим ощущениям и переживаниям по поводу беременности.

На днях 23-летняя Анастасия Решетова рассказала фолловерам о том, как проходит ее отпуск на шестом месяце беременности. Невеста Тимати поведала, что ее распорядок дня в последнее время сильно изменился.

«Теперь моя активность в отпуске значительно отличается от прежней. Если раньше я легко могла проснуться в 6 утра и натощак пойти серфить или пойти на хайкинг на жаре, сжигая за тренировку по 800 ккал, то теперь я отдыхаю как пенсионер. Никакого обильного загара и всегда SPF 50 на животик и лицо», — рассказала Решетова (орфография и пунктуация автора сохранены).

Подписчики отметили, что Анастасии очень идет беременность, и похвалили ее за внимательное отношение к своему здоровью в столь важный период. «Потом ты будешь так же беречь себя, потому что мама — самый главный человек для малыша», «Рисковать не дело, у тебя есть ребенок, а ради него надо беречь и себя, не только при беременности, но и после», «Инстинкт самосохранения и ответственность за близких — это норма, это правильно», — комментировали фолловеры.

  • Тимати, Анастасия Решетова
    1 2 3 ...10
    В начале июня Тимати и его невеста Анастасия Решетова объявили о том, что ждут ребенка
    Смотреть галерею

Впрочем, стоит отметить, что наряды Настя выбирает совсем не «пенсионерские». На фото она позирует в игривом красном бикини с полупрозрачными вставками.

Перейти к обсуждению 1


20 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Persona Stars, @volkonskaya.reshetova/Instagram
Теги

Анастасия Решетова, Тимати

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Жесть ,как надоела ,глупая . ..

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-17 10:32:00
316
Нет, чтобы честно признаться: «хотела стать красивее», она, как и многие другие муклы, плетёт про носовую перегородку. Феминизм и Лопырева так же далеки друг от друга, как Меркурий и Нептун. Женщина, которая полностью переделала себя под Барби, чтобы за счёт мужчин обеспечить себе безбедное существование, говорит о феминизме? Ахаха! Спасибо, посмеялась!
Виктория Лопырева честно рассказала о пластической операции
61 Комментариев
Гость 2019-06-17 12:55:00
258
Страна чудес, однако. За наглость и обман звание заслуженной артистки вручили. Браво! Зато больному Николаю Носкову в звании народного артиста отказали и в льготах на лечение тоже. А Алсу, да, ей без российской пенсии никак не прожить на деньги мужа олигарха. Ни стыда. Ни совести. Ничего лишнего.
Певица Алсу получила звание народной артистки
82 Комментариев
Гость 2019-06-17 17:43:00
184
Таролог вообще супер - они разошлись, потому что ссорились, она подала на развод, потому что устала, он немного переживает, но потом у него будет другая женщина.... Я такие прогнозы могу писать 50 штук в день, причем без Таро.
«Как было с тобой, так и ни с кем не будет»: история любви Екатерины Климовой и Гелы Месхи
48 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.