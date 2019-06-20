Бег по траве: Кейт Миддлтон и принц Уильям так торопились вернуться к детям, что нарушили правило этикета

На днях герцог и герцогиня Кембриджские вернулись из поездки в Камбрию домой, где их ждали трое детей. Любящие родители так спешили увидеть наследников, что пробежали прямо по королевскому газону.

11 июня принц Уильям и Кейт Миддлтон отправились с официальным визитом на северо-запад Англии, в графство Камбрия. В рамках поездки герцог и герцогиня Кембриджские встретились с местными жителями, обсудили проблемы региона и потребности сельского хозяйства.



Троих детей — 5-летнего Джорджа, 4-летнюю Шарлотту и годовалого Луи — родителям пришлось оставить дома. Кажется, Кейт и Уильям так соскучились по малышам, что по возвращении домой почти бежали к ним... прямо по траве.

Забавное видео с этой «несанкционированной» прогулкой по газону, который, кстати сказать, является негласным символом Великобритании, появилось в Сети и сразу разлетелось по всем мировым изданиям.



Поклонники Кембриджей умилялись заботливым родителям, которые едва не бежали навстречу к ожидавшим их детям. А британские наследники и правда с нетерпением ждали возвращения Кейт и Уильяма. А те, прильнув к забору, внимательно наблюдали за тем, как мама и папа к ним спешат.

1 2 3 ... 11 Судя по фото, принц Джордж и принцесса Шарлотта тоже стремились как можно скорее воссоединиться со своими родителями

«Вот это настоящие родители!», «Почему это так мило?», «Кейт и Уильям так любят своих малышей», «Невозможно милое видео», — прокомментировали фанаты.