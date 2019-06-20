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Телезрители не узнали поправившуюся Нелли Уварову

Пропавшая с экранов Нелли Уварова все равно остается востребованной актрисой — правда, только в театре. Поэтому когда звезда сериала «Не родись красивой» впервые за долгое время появилась на шоу, многие ее не узнали.

Нелли Уварова запомнилась телезрителям по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». Там актриса играла типичную «дурнушку», которая по сценарию превратилась в красавицу. После окончания съемок Нелли больше не участвовала в столь длительных телепроектах, поэтому так и запомнилась всем молодой девушкой с косичками.

На днях Уварова стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека»... и многие поклонники поначалу даже не узнали ее. Актриса заметно поправилась и сделала короткую стрижку. Кроме того, в студии Нелли предстала с ярким макияжем, что еще больше отдалило ее от привычного образа.

В рамках программы Уварова рассказала о том, как сериал «Не родись красивой» изменил ее жизнь. Актриса призналась, что ее карьера тогда пошла в гору, люди узнавали ее, прохожие подходили к ней на улице. Кроме того, актриса откровенно поведала о своих отношениях с бывшим мужем и разводе.

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20 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Persona Stars, PhotoXPress.ru, Россия1/Youtube.com
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Нелли Уварова, Борис Корчевников

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Нет, чтобы честно признаться: «хотела стать красивее», она, как и многие другие муклы, плетёт про носовую перегородку. Феминизм и Лопырева так же далеки друг от друга, как Меркурий и Нептун. Женщина, которая полностью переделала себя под Барби, чтобы за счёт мужчин обеспечить себе безбедное существование, говорит о феминизме? Ахаха! Спасибо, посмеялась!
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