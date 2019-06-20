Телезрители не узнали поправившуюся Нелли Уварову

Пропавшая с экранов Нелли Уварова все равно остается востребованной актрисой — правда, только в театре. Поэтому когда звезда сериала «Не родись красивой» впервые за долгое время появилась на шоу, многие ее не узнали.

Нелли Уварова запомнилась телезрителям по роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». Там актриса играла типичную «дурнушку», которая по сценарию превратилась в красавицу. После окончания съемок Нелли больше не участвовала в столь длительных телепроектах, поэтому так и запомнилась всем молодой девушкой с косичками.

На днях Уварова стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека»... и многие поклонники поначалу даже не узнали ее. Актриса заметно поправилась и сделала короткую стрижку. Кроме того, в студии Нелли предстала с ярким макияжем, что еще больше отдалило ее от привычного образа.

1 2 3 ... 10 Нелли Уварова запомнилась многим по сериалу «Не родись красивой»

В рамках программы Уварова рассказала о том, как сериал «Не родись красивой» изменил ее жизнь. Актриса призналась, что ее карьера тогда пошла в гору, люди узнавали ее, прохожие подходили к ней на улице. Кроме того, актриса откровенно поведала о своих отношениях с бывшим мужем и разводе.