45-летняя мать пятерых детей Мария Порошина показала идеальный шпагат

Эффектный шпагат умеет делать не только Анастасия Волочкова. На днях знаменитая актриса Мария Порошина продемонстрировала чудеса растяжки.

На днях Мария Порошина выложила в Инстаграм фото из летнего отпуска. На снимке актриса запечатлена вместе со своей дочерью на фоне моря. Знаменитость решила разнообразить летний снимок, а потому в кадре... села на шпагат. Причем, маленькая дочь Марии предстала на снимке в такой же позе.

Фолловеры оценили оригинальность снимка. Многие отметили, что не каждая многодетная мать способна на подобные «выкрутасы». «Ух ты! Маша, вы супер! И мамочка с большой буквы», «Да, вам можно по-хорошему позавидовать, очень хорошее фото, а вы просто прелесть», «Ну это из области фантастики! Молода, красива, стройна, и еще шпагат», — восхитились подписчики.

1 2 3 ... 9 На днях Мария Порошина опубликовала фото из отпуска

У Порошиной пятеро детей — 23-летняя Полина, 13-летняя Серафима, 9-летняя Аграфена, 3-летняя Глафира и пятимесячный Андрей. Поэтому восхищение поклонников идеальной формой актрисы вполне оправдано.