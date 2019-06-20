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18-летняя экс-любовница Гуфа показала своего 3-летнего сына

Только все забыли о Яне Шевцовой, как она решила напомнить о себе. Сделала это, конечно же, максимально неожиданно. Как выяснилось на днях, три года назад девушка стала мамой. Теперь все гадают, кто же отец ребенка?
Яна Шевцова
Яна Шевцова

Сегодня имя рэпера Гуфа обсуждается во многих СМИ. Пока одни гадают, был ли он причастен к падению своего сына Сэма, в результате которого мальчик оказался в больнице, другие вспоминают его бывшую любовницу музыканта Яну Шевцову. Скандальная особа на днях заявила, что у нее есть ребенок. Мальчику, на минуточку, уже три года! Напомним, самой Яне всего лишь 18.

«Моего сына зовут Никита. Ему 3 года. Хотите скину наши фотографии совместные? Плюсаните, если хотите», — сказала Яна в прямом эфире в Инстаграме. Подписчики, конечно же, захотели, поэтому сегодня в официальном аккаунте журнала «Дом-2» появилось фото мальчика и заблюренный снимок отца ребенка, а также небольшой комментарий Шевцовой.

«Рожала Никиту в платной клинике в Екатеринбурге, в 2016-м, ему уже три года. Кто папа, сказать не могу, но они общаются, живет он в Москве... Сейчас сын с моей мамой, но через год-полтора планирую забрать его к себе. Он ходит в садик в Екатеринбурге, общаемся мы каждый день по видеосвязи», — заявила она. 

А сразу после этого, видимо, удалилась из Инстаграма — сейчас на ее страницу уже не зайти.

Впрочем, Яна говорила, что хочет уйти из мира шоу-бизнеса из-за новой любви.Уверены, многие будут только рады, потому что творила эта эпатажная блондинка действительно безумные вещи. То заявляла, что беременна от Гуфа, то говорила, что потеряла ребенка. После этого под раздачу попал певец Jah Khalib — Яна утверждала, что с ним у нее была связь, а потом на весь Инстаграм переживала, не заразил ли он ее чем-нибудь.

Ну и — вишенка на торте — Шевцова пришла на «Дом-2», где танцевала стриптиз прямо на лобном месте и безостановочно скандалила со всеми участниками шоу.

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20 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото @dom2magazine, @therealguf/Instagram
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Рэпер Guf (Алексей Долматов), Яна Шевцова

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