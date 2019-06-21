Оксана Воеводина опубликовала новое фото сына, которому исполнился месяц

14 июня супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые поделилась фото новорожденного сына. А на днях «Мисс Москва-2015» рассказала, что малышу уже исполнился месяц.

В мае Оксана Воеводина впервые стала мамой. Жена экс-короля Малайзии Мухаммада V родила сына, которого назвали длинным и необычным именем — Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра. Правда, счастливая мама поделилась первым снимком малыша далеко не сразу. На днях «Мисс Москва-2015» выложила новое фото малыша.

Воеводина опубликовала снимок сына, которому исполнился месяц, в инстаграм-историях. Правда, лицо малыша молодая мама решила пока не показывать. «С днем рождения — Лео 1 месяц», — подписала фото Оксана. В кадре малыш лежит в кроватке в милом сером костюме с шапочкой.

1 2 3 ... 10 14 июня Оксана Воеводина впервые поделилась фото новорожденного сына

Напомним, модель стала женой короля Малайзии в ноябре 2018 года. А встретились будущие супруги в 2017-м — историю их знакомства Воеводина рассказала лишь недавно. Как выяснилось, во время первой встречи Оксана даже не знала, что ее собеседник — настоящий монарх!