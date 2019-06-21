«Он для меня не мужчина»: Мария Кожевникова высказалась о Дмитрии Шепелеве

Скандал между бывшим мужем Жанны Фриске Дмитрием Шепелевым и ее родителями длится уже четыре года. 36-летнего телеведущего недавно снова обвинили в том, что он не дает сыну видеться с родственниками. Вдовцу даже пришлось ответить на нападки хейтеров.

Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев

15 июня 2015 года от рака скончалась популярная певица Жанна Фриске. В четвертую годовщину со дня смерти на ТВ вышло несколько программ, посвященных артистке и сложным отношениям между ее гражданским супругом Дмитрием Шепелевым и родителями Фриске.



Дмитрий воспитывает их с Жанной общего сына Платона самостоятельно и до сих пор не дает семье артистки видеться с внуком. Отец Фриске — Владимир Борисович — этим крайне недоволен. Он не упустил возможности вновь напомнить о ситуации всей стране.

Владимир и Жанна Фриске

После этого на странице Дмитрия в Инстаграме началось настоящее безумие — сочувствующие дедушке Платона писали в комментариях телеведущему оскорбления. Да такие, что Шепелеву пришлось публично ответить недоброжелателям в том же Инстаграме.

«Заметил, что у меня есть категория подписчиц, которые оставляют комментарии типа ''гори в аду''. А в их профиле, если заглянуть, написано ''любящая мамочка двух чудных детишек'' и фоточки котиков, пирогов и цветочков. Это смешно. Какой контраст! Интересно, их домашние знают, чем мать занимается в свободное время?» — сказал Дмитрий.

А заодно воззвал к здравому смыслу подписчиков и отметил, что читать оскорбительные комментарии (и тем более отвечать на них) он не собирается.

Это не остановило не только подписчиков Шепелева, которые продолжили закидывать его комментариями, но и даже актрису Марию Кожевникову. Ей ну очень не понравилось, как телеведущий и отец-одиночка отреагировал на ситуацию. Экс-депутат тоже оставила комментарий под видео Дмитрия.

«Не получается у Дмитрия отшутиться. Не буду писать гневных комментариев и желать всех проклятий, нет, но для меня это не мужчина и тем более не любящий отец».

Мария Кожевникова

Также Кожевникова пожелала Дмитрию «человечности» и заметила, что хороший отец не лишит ребенка, который воспитывается без мамы, общения с другими родственниками. «Когда ты ставишь свои взрослые эмоции, дележки имущества на первое место, а интересы ребенка (в том числе общение с родственниками) на самое последнее, всячески препятствуя, издеваясь над пожилыми людьми, которые потеряли дочь, это пробивает человеческое дно», — резюмировала она.



1 2 3 ... 9 Жанна Фриске умерла четыре года назад от рака мозга

Отметим также, что Владимир Борисович снова обвинил Дмитрия Шепелева в похищении 20 миллионов со счетов Жанны. А два года назад телеведущий в интервью Андрею Малахову заявил совершенно другое: «Я продолжаю настаивать и говорю, что деньги снял Владимир. Эти деньги — эквивалент любви к Жанне. Этими деньгами люди со всей страны поддерживали тяжелобольную девушку. Поэтому за каждую копейку нужно отчитаться. Только представьте, сколько тяжелобольных детей можно было спасти на эти 20 миллионов. За 10 дней до смерти Жанны всю сумму со счета сняла ее мать».