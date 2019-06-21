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«Борода решает»: Джиган показал, как изменился за 15 лет

На днях рэпер Джиган выложил коллаж, на котором наглядно продемонстрировал изменения в своей внешности за прошедшие 15 лет. Смотрим, насколько сильны оказались перемены.

Кажется, Джиган немного припозднился с #15yearschallenge, который весной массово прошел по главным соцсетям. Звезды и обычные люди показывали свои фотографии пятнадцатилетней давности, рассказывали про яркий стиль отчаянных нулевых и лишний раз доказывали, что прошедшие годы пошли им только на пользу.

Как оказалось, Джиган не успел вовремя присоединиться к флешмобу — свои молодые годы он решил вспомнить только сейчас.

19 июня рэпер разместил в своем Инстаграме фото-коллаж — снимки 2019-го и в 2004-го. Как видно, за прошедшие годы артист колоссально изменился: тело с ног до головы покрылось татуировками, а борода, ставшая неотъемлемой частью образа, явно придала Джигану солидности. 

Поклонники тоже не остались в стороне. Они мгновенно оценили коллаж рэпера: «Как коньяк, с годами только лучше», «Прическа неизменна», «15 лет назад ты злее выглядел», «А мне нравится без бороды! Вообще огонь!».

А как вы оцените изменения в образе рэпера?

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21 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @iamgeegun/Instagram
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Джиган

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2 комментария Добавить комментарий
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  • У него по всему телу вытатуированы шестиконечные звезды Давида. Он такой ортодоксальный иудей?

  • Гость

    У него по всему телу вытатуированы шестиконечные звезды Давида. Он такой ортодоксальный иудей?

    ванштейн все таки

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