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«По букету всегда ясно, какой у мужчины размер»: Анна Седокова опубликовала фото с гигантским букетом

На днях Анна Седокова поделилась с фолловерами интригующим фото. Певица намекнула, что у нее появился тайный поклонник.

Анна Седокова заинтриговала подписчиков снимком с огромным букетом красных роз. Певица рассказала, что получила его от тайного поклонника и призналась, что очень любит такие роскошные сюрпризы.

«По букету всегда ясно, какой у мужчины размер. Личности. И масштаб. И те, кто там что-то говорит про то, что цветы никогда не дарю, это фигня, и они вянут. Это у вас там что-то вянет, а у тех, кто дарит девочкам цветы, всегда цветет», — подписала фото Седокова (орфография и пунктуация автора сохранены).

  • Анна Седокова
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    На днях Анна Седокова снова заинтриговала подписчиков романтичным постом
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Большинство фолловеров согласились с мнением знаменитости. «Правильные слова, безусловно, Анюта», «Мужчины, дарите женщинам цветы. Любых размеров или цветов», «Конечно, это очень приятно для девушки», — поддержали Анну подписчики.

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21 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @annasedokova/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Анна Седокова

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