«По букету всегда ясно, какой у мужчины размер»: Анна Седокова опубликовала фото с гигантским букетом

На днях Анна Седокова поделилась с фолловерами интригующим фото. Певица намекнула, что у нее появился тайный поклонник.

Анна Седокова заинтриговала подписчиков снимком с огромным букетом красных роз. Певица рассказала, что получила его от тайного поклонника и призналась, что очень любит такие роскошные сюрпризы.

«По букету всегда ясно, какой у мужчины размер. Личности. И масштаб. И те, кто там что-то говорит про то, что цветы никогда не дарю, это фигня, и они вянут. Это у вас там что-то вянет, а у тех, кто дарит девочкам цветы, всегда цветет», — подписала фото Седокова (орфография и пунктуация автора сохранены).

1 2 3 ... 9 На днях Анна Седокова снова заинтриговала подписчиков романтичным постом

Большинство фолловеров согласились с мнением знаменитости. «Правильные слова, безусловно, Анюта», «Мужчины, дарите женщинам цветы. Любых размеров или цветов», «Конечно, это очень приятно для девушки», — поддержали Анну подписчики.