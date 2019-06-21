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50-летний экс-супруг Натальи Водяновой снова женился

Совсем недавно экс-супруг Натальи Водяновой Джастин Портман объявил о том, что станет отцом в четвертый раз. А на днях британский аристократ поделился еще одной радостной новостью: он снова женился!

В прессе долгое время не появлялось никакой информации о личной жизни бывшего мужа Натальи Водяновой. Но в начале июня Джастин Портман сам объявил о том, что его возлюбленная, актриса Морган Снайдер, беременна. А на днях сообщил подписчикам еще одну радостную новость.

Экс-супруг Водяновой опубликовал фото с собственной свадьбы, на котором запечатлен вместе с невестой. Избранница аристократа выбрала просторное свадебное платье, скрывающее округлившийся живот. «Моя прекрасная новая жена», — подписал снимок Портман.

  • Лукас Портман
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    В начале июня экс-супруг Натальи Водяновой Джастин Портман объявил о том, что станет отцом в четвертый раз
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Напомним, Наталья и Джастин расстались в 2011 году. У супругов трое общих детей — 17-летний Лукас, 13-летняя Нева и 11-летний Виктор. Несмотря на развод, Водянова не препятствует общению детей с отцом. Судя по снимкам в соцсетях, сыновья и дочь топ-модели часто гостят у Портмана.

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21 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, @justinportman, @natasupernova/Instagram
Теги

Лукас Портман, Наталья Водянова

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Ого! Ему 50

  • Детки с Водяновой у них прелестные просто получились! На фото прям дети светятся, в отличие от тех же детей Джоли, например)

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