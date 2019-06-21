В окружении принца Гарри уверены, что его брак продлится три года

«Любовь живет три года», — писал французский романист Фредерик Бегбедер. Для Меган Маркл и принца Гарри это может стать реальностью. По крайней мере, в этом уверено окружение королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл

Как сообщил аноним порталу The Sunday Times, прислуга Кенсингтонского дворца и окружение принца Гарри дают Меган Маркл не самые лестные прозвища. Прислуга за глаза величает Меган «Невыносимой герцогиней». По их мнению, у девушки очень много требований. Вдобавок, если Маркл не находит общий язык с работниками, она их сразу увольняет. По этой же причине экс-актрису называют «Вольфрам» — мол, она такая же стальная и несгибаемая, как и этот металл.

Приятели принца Гарри называют его супругу «Принцессой Выскочкой». И вишенка на торте — во дворце считают, что скоро браку принца придет конец, и называют Меган «женой на три года».

Меган Маркл и принц Гарри

Многие уверены, что Маркл и Гарри действительно не подходят друг другу: у них слишком разное происхождение, да и со своенравной Меган справиться, по слухам, бывает непросто. Хотя недавно Гарри показал, что может угомонить строптивую жену даже на публике.

Это произошло во время празднования дня рождения королевы Елизаветы II. Супруги стояли на балконе Букингемского дворца, откуда наблюдали за парадом. Меган повернулась с Гарри и хотела что-то ему сказать, но тот ответил ей: «Отвернись!». Во всяком случае, так считают эксперты по языку тела. После этого Меган встала боком, так что герцогу Сассекскому пришлось сделать ей еще одно резкое замечание.

1 2 3 4 5 6 7 В окружении принца Гарри уверены, что через три года его брак с Меган Маркл развалится

Напомним, Меган и Гарри поженились 19 мая 2018 года в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Уже в октябре пара объявила, что ожидает появления на свет первенца. Меган родила мальчика, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, 6 мая этого года.