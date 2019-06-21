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В окружении принца Гарри уверены, что его брак продлится три года

«Любовь живет три года», — писал французский романист Фредерик Бегбедер. Для Меган Маркл и принца Гарри это может стать реальностью. По крайней мере, в этом уверено окружение королевской семьи.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Как сообщил аноним порталу The Sunday Times, прислуга Кенсингтонского дворца и окружение принца Гарри дают Меган Маркл не самые лестные прозвища. Прислуга за глаза величает Меган «Невыносимой герцогиней». По их мнению, у девушки очень много требований. Вдобавок, если Маркл не находит общий язык с работниками, она их сразу увольняет. По этой же причине экс-актрису называют «Вольфрам» — мол, она такая же стальная и несгибаемая, как и этот металл.

Приятели принца Гарри называют его супругу «Принцессой Выскочкой». И вишенка на торте — во дворце считают, что скоро браку принца придет конец, и называют Меган «женой на три года».

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Многие уверены, что Маркл и Гарри действительно не подходят друг другу: у них слишком разное происхождение, да и со своенравной Меган справиться, по слухам, бывает непросто. Хотя недавно Гарри показал, что может угомонить строптивую жену даже на публике.

Это произошло во время празднования дня рождения королевы Елизаветы II. Супруги стояли на балконе Букингемского дворца, откуда наблюдали за парадом. Меган повернулась с Гарри и хотела что-то ему сказать, но тот ответил ей: «Отвернись!». Во всяком случае, так считают эксперты по языку тела. После этого Меган встала боком, так что герцогу Сассекскому пришлось сделать ей еще одно резкое замечание.

  • Меган Маркл, Принц Гарри
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    В окружении принца Гарри уверены, что через три года его брак с Меган Маркл развалится
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Напомним, Меган и Гарри поженились 19 мая 2018 года в капелле Святого Георгия Виндзорского замка. Уже в октябре пара объявила, что ожидает появления на свет первенца. Меган родила мальчика, которого назвали Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор, 6 мая этого года.

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21 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @kensingtonroyal/Instagram
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Принц Чарльз

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • принц Эндрю красавчик!

  • Подборка сладеньких фоток прям сочится мёдом))

  • Раздули из мухи слона. Никто не знает, чего он там сказал, да и не выглядит это «резко осадил». Перекинулись парой реплик по своим делам , вот и все. У Гарри вполне себе спокойное и сонное лицо при этом было.

  • Зато у Меган глаза на мокром месте. Даже жалко ее стало, а я не ее поклонница.Первая фраза была "That's right", а вторая "Turn around".

  • Очень интересно, а что еще делать с персоналом, который не считает нужным работать по требованиям работодателя? Для чего такой персонал содержать? Вполне логично, что неработающих увольняют. И я так же увольняла непригодных в деле. Пусть ищут себе ту работу, которую они готовы выполнять, за отсутствие работы довольно странно ждать зарплату. Если я начальству скажу, не хочу, как вы желаете, хочу по-своему, так меня тоже уволят. И будут правы

  • Че то Гарик на этом видео хмурый и без настроения. А Меган для приличия могла бы постоять лицом к публике как и другие члены монархии.

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