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Инсайдер: Ирина Шейк и Брэдли Купер готовы к новым отношениям

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались всего месяц назад. Но, если верить инсайдерам, они уже задумались о том, чтобы снова подыскать себе партнеров.
Брэдли Купер, Ирина Шейк
Брэдли Купер и Ирина Шейк

Ирина Шейк и Брэдли Купер все-таки расстались. Слухи ходили давно, но верить в них начали только после церемонии «Оскар» этого года. Подогревали их слишком близкие отношения актера с коллегой по фильму «Звезда родилась» Леди Гагой.

Леди Гага, Брэдли Купер
Леди Гага и Брэдли Купер на «Оскаре»

На днях инсайдеры подтвердили: Купер и Шейк действительно разбежались. Сообщается, правда, что Гага не имеет к этому никакого отношения: «Она чувствует, что это затмевает работу, которую они проделали над фильмом. Гага не хочет, чтобы ее считали другой женщиной Купера». Правда, другой аноним заявил порталу Mirror, что эпатажная певица все же сыграла свою роль в этой непростой истории. Якобы 33-летняя Ирина постоянно обвиняла гражданского супруга в том, что он не принимал никакого участия в жизни семьи, пока работал над своим первым режиссерским проектом. Это продолжалось год и в итоге привело к расставанию.

Но, кажется, ни Ирина, ни Брэдли не собираются долго убиваться друг по другу. 

Аноним, близкий к бывшим возлюбленным, заявил Us Weekly: «Они хотят ходить на свидания и встречаться с другими людьми. И не собираются этого стесняться. Они закрывают длинную главу своей жизни, но с интересом ждут, что же будет дальше».

Хотя модель и актер готовы с головой окунуться в новые отношения, их приоритеты расставлены очень четко: 2-летняя дочь Лея на первом месте. 

Ирина Шейк
Ирина Шейк с дочкой Леей

«Они будут планировать свое расписание так, чтобы малышка всегда была с кем-то из родителей. А в важные моменты и Брэдли, и Ирина будут рядом с ней», — сказал аноним.

Напомним, Брэдли Купер и Ирина Шейк были одной из самых скрытных пар западного шоу-бизнеса. Свои отношения модель и актер никак не комментировали, а о рождении Леи СМИ узнали только спустя две недели.

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21 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Ирина Шейк, Брэдли Купер, Леди Гага

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Резиновые сапоги на голые ноги?? И что в этом приятного? Тем более, улица сухая. Ох уж эти жертвы луков.

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