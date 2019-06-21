Племянник Аллы Пугачевой женился во второй раз, но певица не пришла на его свадьбу

На днях Владислав Пугачев женился во второй раз. Со своей избранницей племянник Аллы Борисовны познакомился... во время разборки в баре.

Увы, до недавнего времени имя Владислава Пугачева упоминалось лишь в контексте его напряженных отношений со знаменитой тетей. Племянник певицы злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами. Алла Борисовна несколько раз оплачивала Владиславу лечение, но он все равно принимался за старое. В итоге Примадонна даже оформила опекунство над сыном племянника Евгением. Но, судя по всему, в жизни Пугачева наконец-то наступила светлая полоса.

21 июня Владислав женился во второй раз. Его избранницей стала уроженка Казани по имени Гузель. Для нее этот брак тоже стал вторым. Кроме того, у Гузели есть 14-летний сын. Пара решила не устраивать пышное празднование. На церемонии бракосочетания присутствовали лишь несколько друзей жениха и невесты.

1 2 3 ... 10 Не всем известно, что Алла Пугачева долгое время помогала своему племяннику побороть зависимость

Владислав рассказал о своем знакомстве с будущей супругой изданию «СтарХит»: «В Рязанской области жил с женщиной, но семьи не получилось. Одним днем собрал вещи и рванул назад в Москву. Настроение было паршивым — решил развлечься в бильярдной. А охранники хотели выгнать, потому что при ходьбе пошатываюсь. Объяснял, что не пьян, но без толку. Вызвали начальство — главного бухгалтера. Гузель успокоила амбалов. Так и познакомились».