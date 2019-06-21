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Безутешные поклонники Юлии Началовой собирают подписи на строительство храма в ее честь

В Воронеже собирают подписи на строительство храма имени Юлии Началовой. Родители певицы категорически против этой идеи и даже не хотят говорить об этом.
Юлия Началова
Юлия Началова

После смерти певицы Юлии Началовой ее поклонники стали делать ну очень странные вещи. Они совершают паломничества на могилу звезды из-за того, что она якобы обладает магической силой. Более того, они приносят на нее воду, чтобы она «зарядилась».

Потом стали появляться сообщения о том, что Началова помогает решить нуждающимся их вопросы. Мол, стоит только мысленно обратиться к певице, как проблема исчезает сама собой. Ну и, конечно, трудно забыть, как крест на могиле Юлии… замироточил! 

Юлия Началова

С трагической смерти любимой многими певицы прошло уже три месяца, но поклонники до сих пор не могут успокоиться. В Воронеже активисты собирают подписи, чтобы построить там храм в честь святой Иулии — небесной покровительницы Началовой. Место уже нашли — в городе собираются сносить ветхий Театр оперы и балета.

Правда, родители певицы даже слышать об этом не хотят. Бывший пиар-директор Юлии Анна Исаева заявила журналистам «Комсомольской правды»: «Родители Юли ничего по этому поводу не думают. Они не воспринимают эту информацию всерьез и не обсуждают даже». 

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти певицы стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. У Юлии осталась единственная дочь Вера, которая родилась в браке с футболистом Евгением Алдониным. После смерти мамы 12-летняя Вера жила у родителей Началовой, а потом переехала к отцу.

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21 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @julianachalova/Instagram
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Юлия Началова

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