Автор слогана «Пересядь на мужское лицо» призналась, что занимается сексом не только с мужем

Феминистка и блогер Залина Маршенкулова (та самая, которая призывала слезть с иглы мужского одобрения и поудобнее устроиться на мужском лице) снова удивила! На этот раз активистка заявила, что вступает в интимные отношения с разными мужчинами с одобрения мужа.

Залина Маршенкулова

Залина Маршенкулова проснулась знаменитой в феврале этого года, когда Reebok показал новую рекламную кампанию бренда под слоганом #НиВКакиеРамки.

Резонансных имиджей было много, но больше всего пользователи Сети отреагировали на тот самый «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», лицом которого и стала Залина.

Скандальная реклама Reebok

О феминистке и авторе телеграм-канала «Женская власть» заговорили абсолютно все, и даже Ксения Собчак пригласила Залину вместе с ее коллегами стать гостьей шоу «Осторожно, Собчак». Программа, кстати, так и называлась: «Секс, феминизм и игла мужского одобрения».

А на днях Маршенкулова приняла участие в еще одной YouTube-передаче «Редакция», автор которой — генеральный продюсер телеканала RTVi и бывший журналист телеканала НТВ Алексей Пивоваров. И вот тут-то Залина раскрыла очень пикантные подробности своей личной жизни.



Блогер призналась, что, несмотря на замужество, у нее много половых партнеров. Собственно, как и у ее супруга!



«Я — полиамор. Есть соглашение с первого дня брака, что мы можем состоять в отношениях с другими партнерами», — заявила девушка.

1 2 3 4 5 6 Фем-активистка Залина Маршенкулова стала знаменитой после скандальной рекламы Reebok

Более того, Залина знает про любовниц мужа! «Если ты полиамор, ты всегда знаешь про партнеров своего партнера, это такое правило». Маршенкулова считает, что чувство ревности исходит только от того, что мужчина относится к женщине, как к своей собственности. «А если как к равноценной личности и партнеру, то вы так не будете себя чувствовать», — добавила Залина