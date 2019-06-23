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Дмитрий Тарасов перенес операцию после травмы

Не так давно СМИ сообщили о том, что Дмитрий Тарасов в скором времени покинет футбольный клуб «Локомотив». На этом трудности у спортсмена не закончились.

20 июня главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил информацию о том, что Дмитрий Тарасов покидает команду. У футболиста истекает срок договора, и он уже подыскивает себе новое место работы.

Выяснилось, что это не единственная проблема спортсмена. На днях футболист сообщил в своем Инстаграме о том, что получил травму. «Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти 2-3 дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдется реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно!» — написал Дмитрий.

Футболист поспешил успокоить поклонников, добавив, что уже через 2 месяца он будет в полном порядке.

  • Дмитрий Тарасов
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    Дмитрий Тарасов был вынужден сделать операцию после полученной травмы
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Также Тарасов признался, что сейчас находится в непростой ситуации, однако помощь родных и близких (в том числе любимой жены Анастасии) помогает ему не унывать.

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23 июня 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram

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