Дмитрий Тарасов перенес операцию после травмы

Не так давно СМИ сообщили о том, что Дмитрий Тарасов в скором времени покинет футбольный клуб «Локомотив». На этом трудности у спортсмена не закончились.

20 июня главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подтвердил информацию о том, что Дмитрий Тарасов покидает команду. У футболиста истекает срок договора, и он уже подыскивает себе новое место работы.



Выяснилось, что это не единственная проблема спортсмена. На днях футболист сообщил в своем Инстаграме о том, что получил травму. «Очень много звонков от друзей, куда я пропал за эти 2-3 дня, поэтому хочу прояснить ситуацию. В последней игре я получил повреждение мышцы и думал, что все обойдется реабилитацией, но в Риме сказали, что необходимо прооперировать. Операция прошла успешно!» — написал Дмитрий.



Футболист поспешил успокоить поклонников, добавив, что уже через 2 месяца он будет в полном порядке.

1 2 3 ... 8 Дмитрий Тарасов был вынужден сделать операцию после полученной травмы

Также Тарасов признался, что сейчас находится в непростой ситуации, однако помощь родных и близких (в том числе любимой жены Анастасии) помогает ему не унывать.