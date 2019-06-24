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Букингемский дворец атаковали крысы

На днях Елизавете II пришлось на время уехать из Букингемского дворца. Как выяснилось, королеву напугали... крысы, которых обнаружили на кухне в королевской резиденции.

Вопреки общественному мнению, Букингемский дворец — отнюдь не резиденция мечты. Елизавете II уже приходилось своими силами справляться со злоумышленником, которого не смогла остановить охрана. А теперь королевская семья столкнулась с... крысами, поселившимися на кухне Букингемского дворца.

На днях королевская прислуга была вынуждена вызвать команду по борьбе с вредителями. Как сообщает издание The Sun, рабочие часто жаловались на то, что видели на кухне крыс и мышей. Инсайдер сообщил журналистам: «Крысы были обнаружены возле обеденной зоны. Персонал на нижних этажах уже  привык видеть маленьких коричневых мышей, бегающих по коридорам».

По словам источников, близких к королевской семье, Елизавета II была в ужасе, когда узнала об этой проблеме. Кстати, в прошлом году выяснилось, что вся Британия находится под угрозой вторжения мутировавших крыс. Представитель Британской ассоциации по борьбе с вредителями признал, что грызуны становятся все более невосприимчивыми к яду, который им обычно дают.

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24 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images
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Елизавета II

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