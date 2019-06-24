Дизайнер Balmain сделал Светлане Лободе заманчивое предложение

Светлана Лобода покорит кого угодно. Вот и 33-летний дизайнер Оливье Рустан пал под чарами 36-летней звезды. Креативный директор Дома Balmain сделал певице предложение, от которого она не смогла отказаться.

Светлана Лобода в платье Balmain

На днях в Париже прошел очередной показ Balmain, который славится своими яркими и запоминающимися образами. Многие звезды — такие, как Бейонсе, Селин Дион, Дженнифер Лопес, Мадонна — являются поклонницами марки. С ними в команде оказалась и Светлана Лобода.



Артистка регулярно выступает перед поклонниками в нарядах французского Дома и выходит в них в свет. Она, конечно же, не смогла пропустить парижское дефиле, где лично встретилась с модельером.

Оливье Рустан и Светлана Лобода

Одним лишь рукопожатием и совместным фото дело не ограничилось. Оливье пригласил Светлану на личную встречу, во время которой знаменитости успели обсудить тенденции в мировой моде, их влияние на музыку, стиль сценических костюмов и многое другое. Как стало известно Woman.ru, в конце встречи 33-летний Рустан предложил создать эксклюзивные наряды для будущего шоу Лободы в Москве.

1 2 3 ... 10 Оливье Рустан сделал Светлане Лободе предложение, от которого та не смогла отказаться

От подобных предложений не отказываются! Не стала и Светлана Лобода. Уверены, это будет что-то фантастическое. Ждать осталось совсем немного - концерт звезды пройдет 19 октября 2019 года в Москве.