Дизайнер Balmain сделал Светлане Лободе заманчивое предложение

На днях в Париже прошел очередной показ Balmain, который славится своими яркими и запоминающимися образами. Многие звезды — такие, как Бейонсе, Селин Дион, Дженнифер Лопес, Мадонна — являются поклонницами марки. С ними в команде оказалась и Светлана Лобода.
Артистка регулярно выступает перед поклонниками в нарядах французского Дома и выходит в них в свет. Она, конечно же, не смогла пропустить парижское дефиле, где лично встретилась с модельером.
Одним лишь рукопожатием и совместным фото дело не ограничилось. Оливье пригласил Светлану на личную встречу, во время которой знаменитости успели обсудить тенденции в мировой моде, их влияние на музыку, стиль сценических костюмов и многое другое. Как стало известно Woman.ru, в конце встречи 33-летний Рустан предложил создать эксклюзивные наряды для будущего шоу Лободы в Москве.
От подобных предложений не отказываются! Не стала и Светлана Лобода. Уверены, это будет что-то фантастическое. Ждать осталось совсем немного - концерт звезды пройдет 19 октября 2019 года в Москве.