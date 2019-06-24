Небритая и модная: младшая сестра Бейонсе показала гостям фэшн-шоу волосатые подмышки

33-летняя звезда появилась на публике в роскошном платье на одно плечо, но все внимание было приковано отнюдь не к эффектному наряду. Теперь фанты в курсе, что знаменитая красавица не бреет подмышки.

32-летняя Соланж Ноулз известна своим уникальным стилем в одежде. На парижской Неделе моды знаменитость участвовала в дефиле Kenzo как модель. Соланж прошлась по подиуму в темном длинном платье на одно плечо с принтами в виде цветов, напоминающих японские ботанические гравюры.



Сестра Бейонсе стала настоящим украшением показа, и свою признательность ей выразили дизайнеры Дома, которые прошлись по подиуму с ней в обнимку.

Креативный директор Kenzo Умберто Леон и Соланж Ноулз

После шоу Соланж решила не переодеваться и вышла на улицу в том же наряде, в котором и дефилировала. Там-то ее и поджидали папарацци. Пары вспышек фотокамер хватило для того, чтобы мы увидели... нет, не изысканный рисунок на платье, а небритые подмышки звезды. Их Ноулз даже не пыталась скрыть.



1 2 3 ... 10 33-летняя Соланж Ноулз, как и старшая сестра Бейонсе, посвятила свою жизнь музыке

То ли Соланж забыла удалить волосы, то ли она является сторонницей бодипозитива — остается неизвестным. Фанаты неоднозначно отреагировали на подобный выход звезды.



«Это то, что я вижу?», «Кажется кто-то забыл побриться», «Вот она — свободная и красивая!», «Прекрасная», «Она оригиналка, вся в своем мире», — прокомментировали фанаты.