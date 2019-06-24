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Девятимесячная дочь Ханны и Пашу совершила свой первый выход в свет

На днях певица Ханна и Пашу впервые вывели маленькую дочь на публику. Девочка провела незабываемые выходные в парке развлечений.

22 июня девятимесячная наследница певицы Ханны и генерального директора лейбла Black Star Пашу впервые вышла в свет. Знаменитые родители устроили для единственной дочери настоящий праздник — они привели ее в парк развлечений, где малышка смогла вдоволь повеселиться.

В своем Инстаграме молодая мама поделилась впечатлениями: «Мы катались на пони, играли с маленьким львенком и ползали на батуте». Похоже, девятимесячная девочка растет не по дням, а по часам!

Ханна также поведала, что ее наследница «обожает людей, а особенно деток, всем машет, улыбается, пытается ущипнуть». Кажется, звездная мама радуется веселому уик-энду ничуть не меньше, чем ее маленькая дочь.

Поклонники тоже присоединились к обсуждению первого выхода девятимесячной девочки «в свет». Они оставляли многочисленные комментарии, в которых хвалили Ханну и Пашу за заботу по отношению к дочери.

«Такие вы милые, сами как дети, красивые и непосредственные», «Я верю в вашу историю, в вашу любовь, вы настоящие», «Чудесная семья», «Настоящий подарок для малышки!», «Представляю, как счастлива была дочка».

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24 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @offi_hanna/Instagram
Теги

Певица Ханна, Павел Курьянов (Пашу)

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