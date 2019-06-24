Филипп Киркоров бомбит хит-парады клипом на песню «Стеснение пропало»

24 июня в Сети появился новый клип Филиппа Киркорова на песню «Стеснение пропало». Похоже, музыкальное видео имеет все шансы набрать столько же просмотров, сколько и скандальная «Ибица».

Кадр из нового клипа Филиппа Киркорова

24 июня в соцсетях Филиппа Киркорова появился семиминутный музыкальный клип на композицию «Стеснение пропало», которая вышла еще в конце апреля.

Автором песни является Антон Пустовой — создатель вмиг ставших легендарными хитов «Цвет настроения синий» и «Ибица».

Музыкальное видео на новый трек продолжает экспериментальную линию творчества 50-летнего Киркорова, который в прошлом году решил удивлять и молодежную аудиторию.

По сюжету нового ролика, к Филиппу Бедросовичу прилетают люди из будущего с предложением снять ему клип с использованием высоких технологий.

В музыкальном видео певец сменил несколько образов и даже предстал перед камерой абсолютно голым — правда, прикрыв наготу компьютерной ретушью.

К 50 годам стеснение у Киркорова и правда пропало — он смело позирует в кадре обнаженным и примеряет роль гинеколога.

1 2 3 ... 10 Филипп Киркоров выпустил новый клип на песню «Стеснение пропало»

В течение первых часов после публикации клип набрал несколько десятков тысяч просмотров и множество лайков. Поклонники высоко оценили новое творение Киркорова, оставив под видео множество комментариев. «Фил, ты лучший!», «Клип просто бомба, браво!», «Не зря Филипп король — как всегда бомбезно!» — написали под роликом пользователи Сети.



А вам понравилось новое творение Филиппа Киркорова?