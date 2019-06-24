Филипп Киркоров бомбит хит-парады клипом на песню «Стеснение пропало»

24 июня в соцсетях Филиппа Киркорова появился семиминутный музыкальный клип на композицию «Стеснение пропало», которая вышла еще в конце апреля.
Музыкальное видео на новый трек продолжает экспериментальную линию творчества 50-летнего Киркорова, который в прошлом году решил удивлять и молодежную аудиторию.
По сюжету нового ролика, к Филиппу Бедросовичу прилетают люди из будущего с предложением снять ему клип с использованием высоких технологий.
К 50 годам стеснение у Киркорова и правда пропало — он смело позирует в кадре обнаженным и примеряет роль гинеколога.
В течение первых часов после публикации клип набрал несколько десятков тысяч просмотров и множество лайков. Поклонники высоко оценили новое творение Киркорова, оставив под видео множество комментариев. «Фил, ты лучший!», «Клип просто бомба, браво!», «Не зря Филипп король — как всегда бомбезно!» — написали под роликом пользователи Сети.
А вам понравилось новое творение Филиппа Киркорова?