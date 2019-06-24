«Это неизбежно»: Ксения Бородина рассказала о разладах в семье

Известная телеведущая поделилась с подписчиками своим опытом семейных отношений. В инстаграм-историях Ксения Бородина ответила на острые вопросы поклонников, касающихся любви, брака и конфликтов в отношениях.

36-летняя Ксения Бородина неоднократно высказывалась на тему воспитания и отношений в семье. То она поднимала вопрос о детском питании, то о женском достоинстве и эмансипации. На этот раз известная телеведущая затронула тему кризисных моментов в браке, а подтолкнули ее к этому вопросы подписчиков.



24 июня ведущая «Дома-2» решила в очередной раз ответить на вопросы фолловеров. Как оказалось, большинство из них было связано с внутрисемейными отношениями. Оно и понятно: муж Ксении, Курбан Омаров, не так давно анонсировал книгу о семейном счастье, а сама Бородина давно слывет экспертом в житейской мудрости.



На этот раз подписчики спросили о кризисах в браке — верит ли Ксения в подобные разлады внутри семьи. Бородина ответила довольно лаконично: «По годам — типа кризис 7-ми лет — нет, но то, что у людей в разное время случаются проблемы в отношениях, то да — это неизбежно».

1 2 3 ... 10 С 2004 года Ксения Бородина является ведущей проекта «Дом-2»

Телеведущая не обошла стороной и просьбы фолловеров разобраться в конфликтах, которые возникли в их семьях. Так, одна подписчица попросила у Ксении совета, что делать, если «муж разрывается между мной, свекровью и сестрой». Бородина отметила, что в подобной ситуации никогда не была, но точно знает два пути решения этой ситуации: «Либо вам смириться и молчать всю жизнь, либо переиграть их! Умная женщина обязана выиграть право на супруга!».