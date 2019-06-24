Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Это неизбежно»: Ксения Бородина рассказала о разладах в семье

Известная телеведущая поделилась с подписчиками своим опытом семейных отношений. В инстаграм-историях Ксения Бородина ответила на острые вопросы поклонников, касающихся любви, брака и конфликтов в отношениях.

36-летняя Ксения Бородина неоднократно высказывалась на тему воспитания и отношений в семье. То она поднимала вопрос о детском питании, то о женском достоинстве и эмансипации. На этот раз известная телеведущая затронула тему кризисных моментов в браке, а подтолкнули ее к этому вопросы подписчиков.

24 июня ведущая «Дома-2» решила в очередной раз ответить на вопросы фолловеров. Как оказалось, большинство из них было связано с внутрисемейными отношениями. Оно и понятно: муж Ксении, Курбан Омаров, не так давно анонсировал книгу о семейном счастье, а сама Бородина давно слывет экспертом в житейской мудрости.

На этот раз подписчики спросили о кризисах в браке — верит ли Ксения в подобные разлады внутри семьи. Бородина ответила довольно лаконично: «По годам — типа кризис 7-ми лет — нет, но то, что у людей в разное время случаются проблемы в отношениях, то да — это неизбежно».

Телеведущая не обошла стороной и просьбы фолловеров разобраться в конфликтах, которые возникли в их семьях. Так, одна подписчица попросила у Ксении совета, что делать, если «муж разрывается между мной, свекровью и сестрой». Бородина отметила, что в подобной ситуации никогда не была, но точно знает два пути решения этой ситуации: «Либо вам смириться и молчать всю жизнь, либо переиграть их! Умная женщина обязана выиграть право на супруга!».

Перейти к обсуждению 3


24 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @borodylia, @zimamoscow/Instagram
Теги

Ксения Бородина, Курбан Омаров

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Умная женщина в розыгрышах не участвует. Уважает свою семью, вежливо общается со всеми родственниками, умеет их расположить к себе и установить здоровые границы. Глупая устраивает конские скачки, забеги и выигрыши, кто кого перегонит.

  • У бородиной все неизбежно. Виноваты рок, судьба, свекровь, туалеты, но только не ее поведение и не недалекость ее партнеров

  • Огого, в писатели Курбаша подался. Бабки на всем пытаются делать)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-23 11:05:00
280
Она отца винит не за развод, а за десятилетнее унижение матери враньем, за рожденных и спрятанных на стороне детей, которые даже сказать не могли, кто их отец. Дочь Меладзе никому не врала, прошли чувства - разошлись. Все честно и чистоплотно.
СМИ: дочь Валерия Меладзе рассталась с супругом после двух лет брака
35 Комментариев
Гость 2019-06-22 19:36:00
191
Надо было так "Билли, чмоки-чмоки! Желаем тебе запузячить Катюху в 4 раз, здоровья и бабла! Лети с приветом, вернись с ответом!". Рыжий и Мемеха.
«Холодно и безлично»: в Сети возмущены тем, как принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма с днем рождения
26 Комментариев
Гость 2019-06-21 19:51:00
170
Удивительно некрасивая, непропорционально сложенная женщина. Маленькая ростом, короткие ноги, при этом огромный некрасивый зад. Как вот это чудушко может кому-то нравится до придыхания, не понимаю, хоть убейте.
Сладкая, но не гладкая: Ким Кардашьян снова покоряет пляж в мини-бикини после «целлюлитной катастрофы»
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.