Татьяна Брухунова балуется пирожками с курицей, которые ей печет помощница по хозяйству

На днях Татьяна Брухунова опубликовала фото аппетитных пирожков. Фолловеры немедленно начали выспрашивать у возлюбленной Евгения Петросяна рецепт. Однако, как выяснилось, Татьяна готовить не любит и не умеет...

Татьяна Брухунова уже не раз выкладывала в Инстаграм снимки аппетитных блюд домашнего приготовления. До этого возлюбленная Евгения Петросяна соблазняла подписчиков меренговым рулетом, а на днях — свежеиспеченными пирожками с курицей. Подписчики, как всегда, заинтересовались рецептом блюда.

Фолловеры уже поверили в то, что Татьяна сама готовит разнообразные яства, но помощница юмориста призналась: стоять у плиты она не любит.

1 2 3 ... 10 Обычно Татьяна Брухунова выкладывает в Инстаграм фото своих модных нарядов

Одна из поклонниц переспросила Брухунову, действительно ли она не умеет готовить. Муза Петросяна подтвердила: «Я не умею! Печет моя помошница». И действительно — на видео, опубликованных в инстаграм-историях Татьяны, можно заметить, что тесто замешивает не она.