Татьяна Брухунова балуется пирожками с курицей, которые ей печет помощница по хозяйству

Татьяна Брухунова уже не раз выкладывала в Инстаграм снимки аппетитных блюд домашнего приготовления. До этого возлюбленная Евгения Петросяна соблазняла подписчиков меренговым рулетом, а на днях — свежеиспеченными пирожками с курицей. Подписчики, как всегда, заинтересовались рецептом блюда.
Фолловеры уже поверили в то, что Татьяна сама готовит разнообразные яства, но помощница юмориста призналась: стоять у плиты она не любит.
Одна из поклонниц переспросила Брухунову, действительно ли она не умеет готовить. Муза Петросяна подтвердила: «Я не умею! Печет моя помошница». И действительно — на видео, опубликованных в инстаграм-историях Татьяны, можно заметить, что тесто замешивает не она.