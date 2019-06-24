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Татьяна Брухунова балуется пирожками с курицей, которые ей печет помощница по хозяйству

На днях Татьяна Брухунова опубликовала фото аппетитных пирожков. Фолловеры немедленно начали выспрашивать у возлюбленной Евгения Петросяна рецепт. Однако, как выяснилось, Татьяна готовить не любит и не умеет...

Татьяна Брухунова уже не раз выкладывала в Инстаграм снимки аппетитных блюд домашнего приготовления. До этого возлюбленная Евгения Петросяна соблазняла подписчиков меренговым рулетом, а на днях — свежеиспеченными пирожками с курицей. Подписчики, как всегда, заинтересовались рецептом блюда.

Фолловеры уже поверили в то, что Татьяна сама готовит разнообразные яства, но помощница юмориста призналась: стоять у плиты она не любит.

  • Татьяна Брухунова
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    Обычно Татьяна Брухунова выкладывает в Инстаграм фото своих модных нарядов
    Смотреть галерею

Одна из поклонниц переспросила Брухунову, действительно ли она не умеет готовить. Муза Петросяна подтвердила: «Я не умею! Печет моя помошница». И действительно — на видео, опубликованных в инстаграм-историях Татьяны, можно заметить, что тесто замешивает не она.

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24 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото @bruhunova/Instagram
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Татьяна Брухунова

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Так и написала, помоШница)? Лучше б русский язык подучила) не боится растолстеть на пирожках-то, вдруг Ваганыч стройнее найдёт)?

  • Вот замечаю. Чтобы не одела, все равно как тётенька возрастная..

  • Какая-то престарелая тетенька.

  • Как скучно она живет. Ей , как с пирожками, больше нечем баловаться

  • Как скучно она живет. Ей , как с пирожками, больше нечем баловаться

  • Типаж у неё неудачный просто.... Молодого и красивого не очаровать. Приходится дедушек

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