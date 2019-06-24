Брэдли Купер отказывается от рабочих планов, чтобы оставаться рядом с дочерью

После расставания Брэдли Купер и Ирина Шейк приняли решение, что растить дочь они будут вместе. Оба родителя стараются как можно больше времени проводить с маленькой Леа, даже если ради этого приходится идти на жертвы.

Брэли Купер и Ирина Шейк переживают не лучшие времена. Но, пожалуй, тяжелее всего сейчас приходится их маленькой дочери Леа, которая вынуждена по очереди проводить время с родителями.



Впрочем, и актер, и модель стараются сделать так, чтобы их расставание не сказалось на жизни малышки. Так, недавно стало известно, что Брэдли Купер отказался от планов, чтобы остаться рядом с дочерью.



«Брэдли хотел переехать в Нью-Йорк на пару месяцев, чтобы там заняться писательством. Ему кажется, что в этом городе больше вдохновения, чем в Лос-Анджелесе. Но после расставания с Ириной планы пришлось отменить», — сообщил инсайдер порталу RadarOnline.com.



Аноним добавил, что сейчас Купер делает все, чтобы оставаться рядом с дочерью и принимать все такое же активное участие в ее воспитании.

Поклонники не теряют надежды, что актер и модель снова сойдутся. Сами же Ирина и Брэдли, как утверждают СМИ, уже готовы двигаться дальше.