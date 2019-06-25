Дочь Веры Брежневой вслед за мамой примерила черное мини-бикини

Вера Брежнева часто демонстрирует идеальную фигуру в коротких юбках и купальниках. Старшая дочь певицы Соня не отстает от мамы.

На днях Соня Киперман, вслед за своей знаменитой мамой опубликовала снимок в бикини. На фото 18-летняя девушка продемонстрировала впечатляюще тонкую талию. Соня прокомментировала свой снимок словами: «Может быть, в этот раз не удалят», намекая на то, что он может показаться слишком откровенным.

Фолловеры оценили фото Сони. «Какая худышка! Поделись секретом», «Соняша, красивая!», «Детка, ты классно выглядишь», — восхищались подписчики.

Буквально несколько дней назад Вера Брежнева тоже продемонстрировала фигуру в купальнике, опубликовав соблазнительное видео. В ролике 37-летняя певица выныривает из бассейна в черном бикини и стильных солнцезащитных очках.

1 2 3 ... 10 Многие отмечают, что старшая дочь Веры Брежневой очень похожа на нее

Напомним, Соня — дочь Брежневой от Виталия Войченко. Пара рассталась, когда девочке не было и года. У Сони есть младшая сестра Сара, которой в этом году исполнится 10 лет. Отец Сары — украинский бизнесмен Михаил Киперман, с которым Вера Брежнева состояла в браке до 2012 года.

