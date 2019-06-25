Организатор шоу Аллы Пугачевой в Минске озвучил ее райдер

В честь своего 70-летнего юбилея Алла Пугачева сделала красочное шоу в Кремле, выступив на большой сцене впервые за 10 лет. Скоро она снова повторит успех — уже в Минске.

Алла Пугачева

В апреле Алла Борисовна Пугачева выступила на сцене Кремля с юбилейным сольником. Как ожидалось, он должен был стать последним концертом певицы. Но нет: Примадонна выступит с еще одним шоу. На этот раз в Минске на большой площадке, вмещающей 15 тысяч человек.



«Мы уже сотрудничали с Аллой Борисовной лет 15 назад, делали два ее концерта в Белоруссии. Конечно, для нас почетно работать со звездой такого уровня. Знаю, нас пытались ''подвинуть'': Алле Борисовне и ее менеджменту поступали ''более выгодные'' контрпредложения. Рады, что она все же выбрала нас», — рассказал «СтарХиту» Андрей Алексеев, управляющий холдингом Atom Entertainment Group, который и занимается организацией шоу, и добавил, что в Минск Пугачева отправится на поезде — в личном спецвагоне.

Алла Пугачева

Сейчас Алла Борисовна выбирает, в каком отеле в столице Белоруссии она остановится. Организаторы направили ей несколько интересных пятизвездочных вариантов. А вот с райдером вопросов нет.

«Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее», — сообщил Андрей Алексеев.

Отметим, что билеты на концерт Пугачевой в Минске можно купить за очень адекватные деньги. Цены варьируются от двух до пятнадцати тысяч рублей (для сравнения, в Москве за место в первом ряду просили 300 тысяч!). Так что у всех поклонников еще есть шанс в ноябре увидеть крутое шоу Аллы Пугачевой, ну а заодно — посетить Минск.





1 2 3 ... 8 Алла Пугачева выступила на сцене Кремля с юбилейным концертом

Кстати, Алла Борисовна признавалась, что делала шоу в Кремле не ради заработка или шумихи. Еще раз выступить на сцене Примадонна хотела для своих детей.