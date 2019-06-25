Чулпан Хаматова, Равшана Куркова, Елена Летучая и другие звезды на премьере танцевального шоу Дианы Вишневой

Вчера в Москве состоялась премьера спектакля «Сны спящей красавицы», на которой собрался весь бомонд Москвы. Актеры, музыканты, певцы — все пришли в восторг от нового шоу Дианы Вишневой. Разбираемся, чем же зацепила москвичей известная балерина.

Эдвард Клюг и Диана Вишнева

24 июня «Электротеатр Станиславский» превратился в место грез и фантазий. Сказочную атмосферу привезла с собой знаменитая балерина Диана Вишнева, которая презентовала свое новое танцевальное шоу «Сны спящей красавицы». Вместе с Дианой проект представили хореограф Эдвард Клюг и продюсер Эдуард Ратников. Костюмы для шоу создала художница Барт Хесс, сотрудничающая с Леди Гагой, а за визуальную часть отвечает Тобиас Греммлер, успевший поработать с легендарной Бьорк.

Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым

Гостями необычного представления стали Чулпан Хаматова, Равшана Куркова, Ольга Зуева, Тимур Родригез, Екатерина Одинцова, Алла Сигалова, Игорь Петренко, Михаил Козырев и многие другие.



Авторы спектакля решили показать, что же снилось в течение 100 лет заколдованной принцессе из известной сказки. Для этого в шоу используются самые современные технологии визуального искусства, объединяющие современный танец, искусство, EDM-музыку и новейшие 3D-цифровые аватары.

Ольга Зуева и Равшана Куркова

«Все, что связано с этим проектом, — это совершенно новый опыт. Такой art dance перформанс. Это и современное искусство, и электронная музыка, и футуристические костюмы, и работа художников по свету, и хореография... Нужно быть в диалоге с партнерами и цифровыми персонажами, подобного я ранее не представляла и не делала. Мне кажется, получился совершенно новый жанр и новое слово в балете», — поделилась Диана.



Да, шоу действительно насыщенно современными технологиями, и это отнюдь не дань моде. По замыслу создателей, это поможет по-новому взглянуть на ритм жизни в современном «электронном» мире. Как считает Диана, главное — «не стать рабом технологий».

1 2 3 ... 10 24 июня в «Электротеатре Станиславский» собрался весь свет Москвы

Премьера проекта «Сны спящей красавицы» состоится осенью 2019 года. Спектакль покажут на сцене «Мариинский-2» в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября, 20 сентября его увидят москвичи в «Крокус Сити Холле», далее спектакль отправится на гастроли по регионам России и США.

