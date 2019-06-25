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Чулпан Хаматова, Равшана Куркова, Елена Летучая и другие звезды на премьере танцевального шоу Дианы Вишневой

Вчера в Москве состоялась премьера спектакля «Сны спящей красавицы», на которой собрался весь бомонд Москвы. Актеры, музыканты, певцы — все пришли в восторг от нового шоу Дианы Вишневой. Разбираемся, чем же зацепила москвичей известная балерина.
Эдвард Клюг и Диана Вишнева
Эдвард Клюг и Диана Вишнева

24 июня «Электротеатр Станиславский» превратился в место грез и фантазий. Сказочную атмосферу привезла с собой знаменитая балерина Диана Вишнева, которая презентовала свое новое танцевальное шоу «Сны спящей красавицы». Вместе с Дианой проект представили хореограф Эдвард Клюг и продюсер Эдуард Ратников. Костюмы для шоу создала художница Барт Хесс, сотрудничающая с Леди Гагой, а за визуальную часть отвечает Тобиас Греммлер, успевший поработать с легендарной Бьорк. 

Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым
Елена Летучая с мужем Юрием Анашенковым

Гостями необычного представления стали Чулпан Хаматова, Равшана Куркова, Ольга Зуева, Тимур Родригез, Екатерина Одинцова, Алла Сигалова, Игорь Петренко, Михаил Козырев и многие другие.

Авторы спектакля решили показать, что же снилось в течение 100 лет заколдованной принцессе из известной сказки. Для этого в шоу используются самые современные технологии визуального искусства, объединяющие современный танец, искусство, EDM-музыку и новейшие 3D-цифровые аватары.

Ольга Зуева и Равшана Куркова
Ольга Зуева и Равшана Куркова

«Все, что связано с этим проектом, — это совершенно новый опыт. Такой art dance перформанс. Это и современное искусство, и электронная музыка, и футуристические костюмы, и работа художников по свету, и хореография... Нужно быть в диалоге с партнерами и цифровыми персонажами, подобного я ранее не представляла и не делала. Мне кажется, получился совершенно новый жанр и новое слово в балете», — поделилась Диана.

Да, шоу действительно насыщенно современными технологиями, и это отнюдь не дань моде. По замыслу создателей, это поможет по-новому взглянуть на ритм жизни в современном «электронном» мире. Как считает Диана, главное — «не стать рабом технологий». 

Премьера проекта «Сны спящей красавицы» состоится осенью 2019 года. Спектакль покажут на сцене «Мариинский-2» в Санкт-Петербурге 14 и 15 сентября, 20 сентября его увидят москвичи в «Крокус Сити Холле», далее спектакль отправится на гастроли по регионам России и США.

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25 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Пресс-служба
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Диана Вишнева, Чулпан Хаматова, Елена Летучая, Равшана Куркова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Я смотрю, что как только появились слухи о молоденькой подружке Ромчика, его старшие подружки стали себя преподносить, как-то более игриво что-ли. Смотрите, что делается, Диана оголила плечи, распустила волосы, Юля на закрытии фестиваля вышла в платье с прозрачным верхом, тоже волосы распустила и Надежда не отстаёт. Девочки, ну обещания по бизнесу, он вроде бы выполняет, я почти уверена, на этом поприще, он Вас не оставит. А вот 20+ в свои 30+ и 40+ вы вряд ли с "затмите". Но стимул чувствуется, я ещё старше вас, сочувствую.

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