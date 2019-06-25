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Как принц Филипп завоевывал сердце своей будущей супруги Елизаветы II

Елизавета II и принц Филипп поженились еще в 1947 году. Но немногим известно, как начинались их отношения и как будущий супруг ухаживал за юной принцессой.

Сложно представить, но принц Филипп и Елизавета II познакомились более 80 лет назад! Впервые они встретились, когда будущей королеве было всего 13 лет. В 1939 году Елизавета посетила военно-морской колледж в Дартмуте, где учился Филипп. По словам королевских биографов, это была любовь с первого взгляда.

Еще до начала романтических отношений пара обменивалась длинными письмами. О том, как Филипп завоевывал внимание Елизаветы, рассказал изданию Daily Mirror источник, близкий к королевской семье. По словам инсайдера, ухаживания принца были крайне необычными.

«Они устроили пикник с имбирным печеньем и лимонадом на территории колледжа. Затем Филипп решил продемонстрировать свой атлетизм... и несколько раз перепрыгнул через сеть теннисного корта», — рассказал инсайдер. Судя по всему, такие ухаживания произвели на Елизавету должное впечатление, ведь два года назад супруги отметили 70-ю годовщину свадьбы!

  • Елизавета II, Принц Филипп
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    Немногим известно, как начинались отношения Елизаветы II и принца Филиппа
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Знакомые королевской четы отмечают, что Елизавета и Филипп отлично подходят друг другу по характеру. Так, королевский корреспондент Ингрид Сьюард писала: «Принц Филипп всегда был этаким мачо, контролирующим все и вся, но очень позитивным. Я не думаю, что Елизавета когда-либо встречала похожего человека».

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25 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, REX Features/Fotodom.ru
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Принц Филипп, Елизавета II

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2 комментария Добавить комментарий
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  • ага.она в него влюбилась по малолетству практически вынудила на брак.он частенько от нее погуливал.тот был еще ходок.учите матчасть

  • Он был разорвавшимся принцем без королевства, она британская принцесса. Влюбил в себя девочку-подростка, чтоб жить за её счёт. Гулял от неё всю жизнь.

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