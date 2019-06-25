Британцы в ярости: принц Гарри и Меган Маркл потратили на ремонт в своем доме больше 2 млн фунтов

Принца Гарри и Меган Маркл снова критикуют в Великобритании. На этот раз за расточительство — супруги потратили на ремонт дома около 2,4 миллионов фунтов.

Принц Гарри и Меган Маркл

Незадолго до родов Меган герцог и герцогиня Сассекские переехали во Фрогмор-хаус, который решили обновить после появления на свет сына Арчи. Ремонт почти закончен, и обошелся он в 2,4 миллиона фунтов, хотя представители пары изначально заявляли сумму в два раза меньше.



Британцы возмущены и имеют на это полное право: деньги на ремонт герцог и герцогиня взяли из суверенного гранта королевы Елизаветы II. А формируется он из налогов, которые платит каждый работающий британец.

Коттедж Меган Маркл и принца Гарри, из-за которого и разгорелся скандал

Грэм Смит, основатель организации «Республика», которая ратует за упразднение монархии, прокомментировал ситуацию так: «Пока в школах и больницах идут сокращения, Британия не может позволить себе тратить такие деньги на королевскую семью. И все равно мы запросто выбрасываем 2,4 миллиона фунтов на новый дом для Гарри».

И хотя инсайдер, близкий к паре, рассказал, что Меган и Гарри вложили в ремонт большую часть своих денег (в частности, купили технику и предметы интерьера), легче простым британцам от этого не стало. «Это довольно уютный семейный дом. Он не такой большой, как кто-то может подумать. В нем всего четыре комнаты и одна детская», — добавил аноним.



Отметим, что в общей сложности ремонт коттеджа длился полгода. Причем Гарри и Меган столкнулись с некоторыми трудностями. Например, потолочные блоки и перекрытия были неисправными, а системы отопления не соответствовали экологическим стандартам.



1 2 3 ... 9 Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае прошлого года

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае прошлого года, а в новый дом переехали в апреле этого. Фрогмор — это резиденция членов британской семьи.