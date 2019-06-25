Убитая горем Памела Андерсон назвала молодого бойфренда «лживым монстром», узнав, что он изменял ей все два года отношений

25 июня Памела Андерсон опубликовала в Инстаграме пост, крайне удививший ее подписчиков. Звезда написала длинный текст, в котором обвинила своего молодого бойфренда Адиля Рами в изменах.

Еще недавно 51-летняя Памела Андерсон появлялась на красной дорожке под руку с 33-летним бойфрендом, футболистом Адилем Рами. Едва ли кто-то мог предположить, что вскоре актриса обвинит своего избранника в измене и психологическом насилии. На днях знаменитость раскрыла всю правду о неудачных отношениях.

Андерсон опубликовала снимок с Адилем, сопроводив его длинным текстом, разоблачающим футболиста. «Он лгал всем. Как это возможно — настолько контролировать сердца и умы двух женщин? Я уверена, что были и другие. Он монстр. Я помогала стольким людям, но не смогла помочь себе», — написала актриса.

1 2 3 ... 10 Памела Андерсон часто появлялась на светских мероприятиях вместе с бойфрендом Адилем Рами

Памела была шокирована изменой возлюбленного, поскольку он сам не раз осуждал коллег-футболистов за супружескую неверность. Актриса призналась, что никогда не была ревнивой, поэтому ничего не заподозрила. Также она рассказала, что прибегла к помощи телохранителя из-за психологического давления и угроз от уже бывшего бойфренда.