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Убитая горем Памела Андерсон назвала молодого бойфренда «лживым монстром», узнав, что он изменял ей все два года отношений

25 июня Памела Андерсон опубликовала в Инстаграме пост, крайне удививший ее подписчиков. Звезда написала длинный текст, в котором обвинила своего молодого бойфренда Адиля Рами в изменах.

Еще недавно 51-летняя Памела Андерсон появлялась на красной дорожке под руку с 33-летним бойфрендом, футболистом Адилем Рами. Едва ли кто-то мог предположить, что вскоре актриса обвинит своего избранника в измене и психологическом насилии. На днях знаменитость раскрыла всю правду о неудачных отношениях.

Андерсон опубликовала снимок с Адилем, сопроводив его длинным текстом, разоблачающим футболиста. «Он лгал всем. Как это возможно — настолько контролировать сердца и умы двух женщин? Я уверена, что были и другие. Он монстр. Я помогала стольким людям, но не смогла помочь себе», — написала актриса.

  • Памела Андерсон
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    Памела Андерсон часто появлялась на светских мероприятиях вместе с бойфрендом Адилем Рами
    Смотреть галерею

Памела была шокирована изменой возлюбленного, поскольку он сам не раз осуждал коллег-футболистов за супружескую неверность. Актриса призналась, что никогда не была ревнивой, поэтому ничего не заподозрила. Также она рассказала, что прибегла к помощи телохранителя из-за психологического давления и угроз от уже бывшего бойфренда.

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25 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Памела Андерсон

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот жеж блин!

  • Не везет Памеле с мужиками. Что не мужик- то моральный ***.

  • Фото 2 прямо Московское метро.

  • Что значит, не везёт. Сама таких выбирает. Никто же не неволит.

  • Фото 1. Одна грудь выше другой. У него рука в кармане. Терпеть не могу. Такое неуважение. И глаза у мужика накрашены.

  • Взгляд у Памелы какой-то стеклянный, пустой, невидящий. Алкоголь, наркотики, болезнь? Как мумия.

  • А он точно по-женщинам вообще?

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