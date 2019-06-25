Симона Юнусова ответила на вопрос, знает ли Алиса о том, что скоро у нее появится сводный брат или сестра

Поклонники продолжают пристально следить за семьей Тимати и не стесняются задавать откровенные вопросы о личной жизни рэпера. На днях любопытные фолловеры сумели удивить даже Симону Юнусову.

Известие о беременности Анастасии Решетовой породило волну слухов и поводов для сравнения. Пока одни гадают, сколько продлится союз Тимати и его возлюбленной, а другие определяют по форме живота пол будущего ребенка, часть фолловеров задается вопросом — как ко всему происходящему относится Симона Юнусова.



Большинство поклонников уверены: 59-летняя мать Тимати не одобряет выбор своего сына. Не секрет, что Симона очень привязана к бывшей девушке артиста Алене Шишковой. Юнусова взяла на себя воспитание внучки Алисы и не раз признавалась, как любит «своих девочек». И хотя сама звездная бабушка предпочитает не комментировать отношения своего сына, поклонники постоянно задают ей провокационные вопросы.

На этот раз к звездной бабушке обратилась одна из подписчиц: «Почему Алисе не рассказали о беременности Анастасии и не готовите ее заранее?». Вероятно, Юнусова не ожидала подобной бесцеремонности и удивилась в ответ: «А почему вас это интересует, и откуда вы все знаете?». После этого Симона больше не участвовала в дискуссии, однако фолловеры вступились за ее семью.



«А как надо готовить ребенка к родам практически чужой тети?», «Не Алисе же ребенка принимать», «Что за бестактные вопросы?», — комментировали подписчики.



1 2 3 ... 10 Симона Юнусова посвящает свою жизнь воспитанию пятилетней внучки

Отметим, что в мае на премии RU.TV Алена Шишкова заявила, что Алиса будет рада сводному братику или сестричке. «Она будет относиться очень тепло к этому ребенку» — поделилась экс-возлюбленная Тимати.



Нам остается добавить, что Анастасия Решетова нередко участвует в семейных торжествах, которые устраивает потенциальная свекровь. Получается, у возлюбленной Тимати есть все возможности подружиться с пятилетней Алисой и стать для девочки не просто «чужой тетей».