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«Пусть свои найдут своих»: Максим Виторган высказался о мерзавцах и предателях

Долгое время хранивший молчание Максим Виторган наконец высказался о предателях и «настоящих дураках». Текст получился хлестким и поднял настоящую волну обсуждений.

Знаменитости — тоже люди: они обижаются, сердятся, соперничают и ревнуют. Однако если «простые смертные» могут откровенно делиться переживаниями в соцсетях, селебрити вынуждены хранить молчание, чтобы не давать повод для слухов. А если звезды не могут удержаться, то стараются высказываться максимально корректно, без конкретики.

46-летний Максим Виторган нередко публикует в своих соцсетях различные мысли и тексты на злободневные темы. Актер старается не бросаться именами и предпочитает использовать в своих записях «эзопов язык». 

После разрыва отношений с Ксенией Собчак вокруг Максима Виторгана разыгрался настоящий ураган из домыслов. То ему приписывали драку с нынешним возлюбленным Ксении, то обвиняли в депрессии, то жалели, что актер потерял любимую женщину. Как бы то ни было, Виторган долгое время стойко хранил молчание, однако 25 июня не выдержал и прошелся по всем обидчикам сразу.

В новом посте актер заявил, что «Настоящий дурак никогда не поймет, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем. И с одной стороны человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой — большая ошибка относиться к ''настоящим и убежденным'', как к нормальным людям, тщась что-то объяснить, ждать от них покаяния».

Кроме того, Максим добавил, что не стоит тратить время на перевоспитание людей и посоветовал подписчикам беречь себя и уходить от недостойных людей. «И пусть подобное к подобному. И пусть свои найдут своих и успокоятся», — подытожил артист.

Неизвестно, кому Виторган адресовал свое послание, но поклонники уверены, что именно скандал с Богомоловым дал почву для «вдохновения».

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25 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС, Андрей Калмыков/Woman.ru, @mvitorgan, @xenia_sobchak/Instagram, Persona Stars, Legion-Media.ru
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Максим Виторган

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Максим все равно намного лучше Ксении, кто бы что ни говорил.. Все-таки гены Эммануила и Аллы Балтер никуда не деть (хорошие, прямо скажем, гены Ксеня прихватила для своего сыночка, это да)... Есть только один вопрос: неужели он до конув в самом начале не понимал, с каким низким человеком жизнь свою связывает? Неужели действительно думал, что К. не кинет, не предаст, не поступит с ним некрасиво в итоге?!

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