«Пусть свои найдут своих»: Максим Виторган высказался о мерзавцах и предателях

Долгое время хранивший молчание Максим Виторган наконец высказался о предателях и «настоящих дураках». Текст получился хлестким и поднял настоящую волну обсуждений.

Знаменитости — тоже люди: они обижаются, сердятся, соперничают и ревнуют. Однако если «простые смертные» могут откровенно делиться переживаниями в соцсетях, селебрити вынуждены хранить молчание, чтобы не давать повод для слухов. А если звезды не могут удержаться, то стараются высказываться максимально корректно, без конкретики.



46-летний Максим Виторган нередко публикует в своих соцсетях различные мысли и тексты на злободневные темы. Актер старается не бросаться именами и предпочитает использовать в своих записях «эзопов язык».

После разрыва отношений с Ксенией Собчак вокруг Максима Виторгана разыгрался настоящий ураган из домыслов. То ему приписывали драку с нынешним возлюбленным Ксении, то обвиняли в депрессии, то жалели, что актер потерял любимую женщину. Как бы то ни было, Виторган долгое время стойко хранил молчание, однако 25 июня не выдержал и прошелся по всем обидчикам сразу.



В новом посте актер заявил, что «Настоящий дурак никогда не поймет, что он дурак. Убежденный мерзавец никогда не поймет, что он мерзавец. Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем. И с одной стороны человеку всегда надо давать шанс на раскаяние, а с другой — большая ошибка относиться к ''настоящим и убежденным'', как к нормальным людям, тщась что-то объяснить, ждать от них покаяния».

1 2 3 ... 8 Не так давно Максим Виторган и Ксения Собчак развелись

Кроме того, Максим добавил, что не стоит тратить время на перевоспитание людей и посоветовал подписчикам беречь себя и уходить от недостойных людей. «И пусть подобное к подобному. И пусть свои найдут своих и успокоятся», — подытожил артист.



Неизвестно, кому Виторган адресовал свое послание, но поклонники уверены, что именно скандал с Богомоловым дал почву для «вдохновения».