Шаг вперед: Игорь Булатов начал выкладывать совместные фото с Викторией Лопыревой

Бизнесмен Игорь Булатов наконец-то выложил в Инстаграм пару снимков со своей гражданской супругой Викторией Лопыревой. До недавнего времени в его соцсети можно было увидеть только фото с собаками, которых Булатов просто обожает.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов

В декабре прошлого года модель Виктория Лопырева объявила о том, что скоро станет мамой, но вот имя отца будущего малыша называть отказывалась. Вскоре журналисты все же выяснили: беременна Виктория от бизнесмена Игоря Булатова.

5 февраля этого года Лопырева впервые стала мамой. Виктория и Игорь назвали мальчика Марком Лионелем (Марком в честь одного из прадедушек, а Лионелем — как не трудно догадаться — в честь футболиста Месси).

Игорь Булатов и Виктория Лопырева с сыном

И если Виктория хоть изредка выкладывала фото с возлюбленным, то от Игоря таких подарков подписчики долгое время не могли дождаться. Впрочем, это правило Булатов наконец нарушил. Подписчики оценили такой жест: «Стильные и красивые», «Счастья вам», — писали в комментариях.

Игорь Булатов и Виктория Лопырева

Напомним, о беременности Виктории Лопыревой общественность узнала в то время, когда Булатов был еще женат на Тате Карапетян, дочери владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетян. В этом браке родилось двое детей: сын Самвел и дочь Амелия, которой на момент скандала не было и года.

1 2 3 ... 8 Виктория Лопырева и Игорь Булатов стали родителями в этом феврале

Многие пользователи Сети осудили Лопыреву за связь с женатым мужчиной и называли ее разлучницей, поэтому Виктории пришлось заявить, что на момент ее знакомства с Игорем он уже расстался с супругой.