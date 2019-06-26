Материнство ей к лицу: сияющая Саша Савельева впервые вышла в свет после родов

25 июня в Смоленском Пассаже прошла премия «Мама года». Среди прочих гостей на празднике присутствовала и Саша Савельева, родившая первенца три месяца назад.

27 марта этого года Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями: на свет появился их сын Леон. Экс-солистка группы «Фабрика» долгое время скрывала беременность, однако, став мамой, не могла не поделиться своим счастьем со всем миром.



Певица погрузилась в материнство и даже покинула группу «Фабрика», в которой пела с 2002 года. Однако совсем погрязнуть в пеленках не входит в планы Саши.

25 июня артистка появилась на премии журнала Moda Topical «Мама года».

Для Савельевой это стал первый выход в свет после родов — ее малышу еще нет и трех месяцев.



Нельзя не отметить, что Саша выглядит отлично. Для мероприятия певица выбрала черный комбинезон, подчеркивающий ее стройную фигуру, и босоножки на шпильке. Завершали образ небрежная прическа, легкий мейк и лучезарная улыбка артистки.

1 2 3 ... 10 Саша Савельева вышла в свет после родов

В этот вечер Саша оказалась в центре внимания не только благодаря своему сногсшибательному образу. Именно Савельева удостоилась главной награды премии — звания «Мама года 2019».