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Материнство ей к лицу: сияющая Саша Савельева впервые вышла в свет после родов

25 июня в Смоленском Пассаже прошла премия «Мама года». Среди прочих гостей на празднике присутствовала и Саша Савельева, родившая первенца три месяца назад. 

27 марта этого года Саша Савельева и Кирилл Сафонов стали родителями: на свет появился их сын Леон. Экс-солистка группы «Фабрика» долгое время скрывала беременность, однако, став мамой, не могла не поделиться своим счастьем со всем миром. 

Певица погрузилась в материнство и даже покинула группу «Фабрика», в которой пела с 2002 года. Однако совсем погрязнуть в пеленках не входит в планы Саши.

25 июня артистка появилась на премии журнала Moda Topical «Мама года».

Для Савельевой это стал первый выход в свет после родов — ее малышу еще нет и трех месяцев. 

Нельзя не отметить, что Саша выглядит отлично. Для мероприятия певица выбрала черный комбинезон, подчеркивающий ее стройную фигуру, и босоножки на шпильке. Завершали образ небрежная прическа, легкий мейк и лучезарная улыбка артистки. 

В этот вечер Саша оказалась в центре внимания не только благодаря своему сногсшибательному образу. Именно Савельева удостоилась главной награды премии — звания «Мама года 2019».

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26 июня 2019
Текст Саша Белая
Фото @sasha_savelieva/ Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
Теги

Александра Савельева

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Она же только три месяца назад родила, какая она мама года? По каким критериям?

  • Вот опередили меня! Вот в чём заслуга её? Что родила недавно или долго ждала первенца? Мама года та, что воспитывает не одного ребёнка и чаще остальных бывает дома с детьми, а не на тусовках и в погоне заработать все деньги мира.

  • Ну вы же понимаете, что это номинально? Но все-равно приятно. Я думаю, что она будет хорошей мамой, раз ради ребенка бросила группу и решила взять отпуск по уходу за ребенком

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