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В обычных очках и без макияжа 21-летняя Кайли Дженнер похожа на школьницу

Поклонники привыкли видеть Кайли Дженнер, что называется, при полном параде. Каково же было их удивление, когда 21-летняя звезда появилась на публике в очках, растянутой черной толстовке и без макияжа.

25 июня папарацци засняли Кайли Дженнер, когда она выходила из своего поместья в Беверли-Хиллз. Звезда предстала перед ними в непривычном образе. Несмотря на то, что макияж — это бизнес Кайли, она решила на время отдохнуть от косметики. Знаменитость оставила дома и контактные линзы, предпочтя им очки в тонкой черной оправе.

Оделась Кайли так же непринужденно: вместо обтягивающих платьев и мини-юбок она выбрала черную толстовку, леггинсы в тон и белые кроссовки. В таком виде поклонники навряд ли узнали бы звезду, если бы столкнулись с ней на улице. Все, что осталось от привычной фанатам Кайли — это гламурный маникюр и сумка из крокодиловой кожи.

Многие отметили, что «расслабленный» образ знаменитости лишний раз доказал ее любовь к инстаграм-фильтрам. В жизни Дженнер выглядит несколько иначе, нежели в соцсетях. Впрочем, возможно, в этом «виновата» ее фирменная косметика.

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26 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, @kyliejenner/Instagram
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Кайли Дженнер

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Внешность не ахти, конечно. И школьницы так уж точно не выглядят. Если они по пять раз в каждом классе не сидели

  • На довольно страшненькую школьницу причём)))

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