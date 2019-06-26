14-летняя дочь Анны Седоковой встала на защиту матери после выхода скандального клипа

Клип Анны Седоковой на песню «ЯЖЕМАТЬ» вызвал жаркие споры в Сети. На днях певице даже пришлось объяснять, почему она выбрала для видео столь откровенный образ. Одной из первой на защиту артистки встала ее старшая дочь.

Недавно Анна Седокова выпустила провокационный клип на песню «ЯЖЕМАТЬ». В нем артистка предстала без нижнего белья, из-за чего некоторые кадры подверглись цензуре. Многие интернет-пользователи осудили певицу за столь откровенное видео. Чтобы избежать осуждения, Седоковой даже пришлось объяснять, какой посыл она вложила в песню.

«А теперь главная мысль, о которой я хотела сказать в песне и в клипе! Мама — это человек! Живой, настоящий! С рождением ребенка женщина становится еще женственнее и еще больше нуждается в заботе и внимании», — поделилась Анна в одном из новых постов. Певица также поблагодарила всех молодых мам, поддержавших ее.

1 2 3 ... 10 Недавно Анна Седокова выпустила клип на песню «ЯЖЕМАТЬ»

Большим сюрпризом для всех стало появление в комментариях Алины Белькевич. Старшая дочь певицы одной из первых вступилась за нее. «Какая же у меня крутая мама!», — написала 14-летняя девушка. Поддержала Анну и Рита Дакота. «Я знаю, какая ты мама, какая ты женщина, и главное — какой ты человек. Таких и в мире-то почти нет, не то что в шоу-бизнесе. Я горжусь тобой, девочка», — обратилась она к коллеге по цеху.