14-летняя дочь Анны Седоковой встала на защиту матери после выхода скандального клипа

Недавно Анна Седокова выпустила провокационный клип на песню «ЯЖЕМАТЬ». В нем артистка предстала без нижнего белья, из-за чего некоторые кадры подверглись цензуре. Многие интернет-пользователи осудили певицу за столь откровенное видео. Чтобы избежать осуждения, Седоковой даже пришлось объяснять, какой посыл она вложила в песню.
«А теперь главная мысль, о которой я хотела сказать в песне и в клипе! Мама — это человек! Живой, настоящий! С рождением ребенка женщина становится еще женственнее и еще больше нуждается в заботе и внимании», — поделилась Анна в одном из новых постов. Певица также поблагодарила всех молодых мам, поддержавших ее.
Большим сюрпризом для всех стало появление в комментариях Алины Белькевич. Старшая дочь певицы одной из первых вступилась за нее. «Какая же у меня крутая мама!», — написала 14-летняя девушка. Поддержала Анну и Рита Дакота. «Я знаю, какая ты мама, какая ты женщина, и главное — какой ты человек. Таких и в мире-то почти нет, не то что в шоу-бизнесе. Я горжусь тобой, девочка», — обратилась она к коллеге по цеху.