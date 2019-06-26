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14-летняя дочь Анны Седоковой встала на защиту матери после выхода скандального клипа

Клип Анны Седоковой на песню «ЯЖЕМАТЬ» вызвал жаркие споры в Сети. На днях певице даже пришлось объяснять, почему она выбрала для видео столь откровенный образ. Одной из первой на защиту артистки встала ее старшая дочь.

Недавно Анна Седокова выпустила провокационный клип на песню «ЯЖЕМАТЬ». В нем артистка предстала без нижнего белья, из-за чего некоторые кадры подверглись цензуре. Многие интернет-пользователи осудили певицу за столь откровенное видео. Чтобы избежать осуждения, Седоковой даже пришлось объяснять, какой посыл она вложила в песню.

«А теперь главная мысль, о которой я хотела сказать в песне и в клипе! Мама — это человек! Живой, настоящий! С рождением ребенка женщина становится еще женственнее и еще больше нуждается в заботе и внимании», — поделилась Анна в одном из новых постов. Певица также поблагодарила всех молодых мам, поддержавших ее.

Большим сюрпризом для всех стало появление в комментариях Алины Белькевич. Старшая дочь певицы одной из первых вступилась за нее. «Какая же у меня крутая мама!», — написала 14-летняя девушка. Поддержала Анну и Рита Дакота. «Я знаю, какая ты мама, какая ты женщина, и главное — какой ты человек. Таких и в мире-то почти нет, не то что в шоу-бизнесе. Я горжусь тобой, девочка», — обратилась она к коллеге по цеху.

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26 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @annasedokova, @lalina_one/Instagram
Теги

Анна Седокова, Алина Белькевич, Рита Дакота

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Не, ну а как же без Дакоты.Всех оближет.

  • Алина такое написала после того,как многие озаботились тем что у такой матери опека может детей забрать. .Поэтому и отец средней дочери забрал ее от такой матери.Я не думаю что Алина гордится мамой..скорее стыдится ее перед парнями-одноклассниками, которые рассматривают эротические мамины фото в сети с понятными намерениями..просто представьте себя в ее возрасте и в этой ситуации. .

  • Кроме ... и груди нечего больше показать?

  • Это она так просит любви и заботы??

  • Аня правда думает что при виде такой вот мамы в клипе все мужчины захотят о ней заботиться и любить? Скорее наоборот. .В лучшем случае разовый секс и потом постараются забыть поскорее.У нее так ведь и происходит почти всегда. Но она упорно держится выбранной тактики.

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