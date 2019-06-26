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«Дикий смех и странные шумы»: загородный дом Яны Рудковской атаковали потусторонние силы

Нет, это не сюжет фильма ужасов, а обычные будни звезды. Яна Рудковская пожаловалась подписчикам на паранормальные явления, которые уже несколько месяцев пугают ее домочадцев.

Яна Рудковская уже много лет живет в большом загородном вместе с мужем, детьми и собаками. Атмосферу особняка можно оценить благодаря фотографиям, которые продюсер выкладывает в своем Инстаграме: красивые завтраки, антикварные предметы мебели, много света — вот идеальный рецепт домашнего уюта от Рудковской.

Однако 26 июня стало известно, что не все так безоблачно в звездном поместье. Как оказалось, на протяжении нескольких месяцев семью Яны Рудковской атакуют... призраки. Об этом продюсер сообщила в своем Инстаграме.

«На третьем этаже начали происходить странные вещи: ночью внезапно резко открывается дверь в комнату Саши, которую можно открыть только сильно нажав на ручку двери, кричит диким смехом игрушка в гардеробной (которую мы так и не обнаружили, у нас и игрушек-то таких нет, со смехом), и игрушка ли это была!? Няня Саши пожаловалась, что чувствует присутствие кого-то постоянно, как-будто кто-то ходит рядом, странные шумы и звуки! Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются, то снова идут, хотя батарейки меняем постоянно», — заявила звезда.

Странности чувствует не только Яна, но и все, кто много времени проводит в доме, включая помощниц по хозяйству и даже собак. Выяснилось, что шестилетний Саша Плющенко «боится подниматься один на третий этаж и тоже говорит, что слышит странные звуки и чувствует, что кто-то присутствует».

25 июня Яна Рудковская собрала семейный совет, чтобы обсудить паранормальные явления, происходящие в ее доме. Выяснилось, что странные вещи замечают все женщины, которые помогают семье продюсера по дому. По словам Яны, они «просто боялись говорить раньше! Подумали, что решат, что они сумасшедшие». 

  • Яна Рудковская
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    Яна Рудковская нередко выкладывает в Инстаграме снимки из своего загородного дома
    Смотреть галерею

Обеспокоенная Рудковская уже пригласила в свой дом священника. Подписчики же уверены — все дело в антикварных вещах, которые Яна старательно собирает по лучшим мировым аукционам.

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26 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @rudkovskayaofficial/Instagram
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Яна Рудковская

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ржу)))))))))) слышат все женщины...))

  • Бывает такое. Сама сталкивалась.

  • не так уж и уютно у них в доме (стерильно как-то). а по поводу паранормальщины- имеет место быть и такое, охотно верю

  • Чаще пусть ребенка в черном чулане держит. Даже Добби встал на защиту малыша.

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