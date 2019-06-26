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Суд продлил сестрам Хачатурян домашний арест еще на месяц

Утром 26 июня прошло очередное слушание по громкому делу сестер Хачатурян. Суд постановил оставить Кристину, Марию и Ангелину под домашним арестом до 28 июля. Все стороны полностью согласны с решением.
Рассмотрение ходатайства о продлении домашнего ареста сестрам Хачатурян в Москве
Рассмотрение ходатайства о продлении домашнего ареста сестрам Хачатурян в Москве

В среду Басманный суд Москвы по просьбе следствия продлил меру пресечения Кристине, Ангелине и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве своего отца.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия, продлить срок запрета определенных действий до 28 июля», — огласила решение судья, с которым были согласны все стороны, включая самих сестер.

Это значит, что девушки не смогут выходить из квартиры с семи вечера до семи утра до 28 июля и без разрешения следователя. 

Михаил Хачатурян
Михаил Хачатурян

Если вы вдруг не в курсе, то напоминаем: 27 июля прошлого года в Москве в квартире на Алтуфьевском шоссе нашли тело Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями. На допросе три его дочери — Кристина, Мария и Ангелина — сразу признали вину. Мужчина, по словам сестер, несколько лет систематически избивал и насиловал их.

Тогда следствие возбудило в отношении сестер уголовное дело, и всех их отправили в СИЗО, позже изменив меру пресечения на домашний арест с ограничением использования мобильного телефона, Интернета и общения с журналистами. 

14 июня следствие предъявило сестрам обвинение в окончательной редакции: им грозит до 20 лет тюрьмы за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Если суд признает девушек виновными, избежать наказания сможет младшая — 17-летняя Мария. Психиатрическая экспертиза признала девочку невменяемой: в момент убийства она не отдавала отчет своим действиям.

За сестер уже вступилась общественность (несколько сотен человек вышли на одиночные пикеты) и многие звезды, например, Ксения Собчак, Юрий Дудь и даже американский рокер армянского происхождения Серж Танкян (солист System of a Down) . 

«Это яркий пример того, как годы насилия в отношении женщин и детей без правосудия и наказания могут привести к жестокому мстительному нападению. Суды должны проявить снисходительность к этим девочкам», — написал Танкян на Фейсбуке.

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26 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото PhotoXPress.ru, Сергей Карпухин/ТАСС, ok.ru
Теги

Мария Хачатурян, Ангелина Хачатурян, Кристина Хачатурян

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