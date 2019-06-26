Гарри и Меган, сорри! Уильям и Кейт признаны самыми влиятельными персонами в Британии

Герцог и герцогиня Кембриджские обошли всех значимых для английского общества знаменитостей. А вот принц Гарри и Меган Маркл в этот список вообще не попали...

На днях английский Tatler опубликовал ежегодный список из 10 самых влиятельных британцев. В него входят известные личности из мира политики, искусства, моды и даже футбола. За влиятельными персонами наблюдают сотни тысяч поклонников: их любят, ими вдохновляются, на них стараются равняться.



В топ-10 в этом году вошли герцог и герцогиня Кембриджские — они заняли почетное первое место, став самыми значимыми фигурами для английского общества. На втором оказались актер Идрис Эльба и его возлюбленная Сабрина Даур. «Бронзу» отдали правнуку нефтяного миллиардера Джозефу Гетти и его супруге Сабине.

Харпер и Виктория Бекхэм

А теперь сюрприз! Четвертую строчку заняла 7-летняя Харпер Бекхэм, что, как не сложно догадаться, удивило многих. Оказывается, девочка так часто летает по разным странам вместе с мамой, что стала настоящим символом Британии во всем мире.



Кроме того, в список вошли лорд и леди Бэмфорды, маркиз и маркиза Чамли и другие важные для британцев люди.

1 2 3 ... 10 Герцог и герцогиня Кембриджские — главные любимцы англичан

Вполне ожидаемо, что лидерами дайджеста оказались принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они на протяжении многих лет являются образцом английской семьи. Британцы любят и доверяют многодетным родителям, которые много времени уделяют благотворительности и общественной деятельности.



Многие удивились, почему среди влиятельных персон не оказалось принца Гарри и Меган Маркл. Судя по всему, британцы пока что не слишком вдохновлены стилем жизни герцога и герцогини Сассекских.