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Гарри и Меган, сорри! Уильям и Кейт признаны самыми влиятельными персонами в Британии

Герцог и герцогиня Кембриджские обошли всех значимых для английского общества знаменитостей. А вот принц Гарри и Меган Маркл в этот список вообще не попали...

На днях английский Tatler опубликовал ежегодный список из 10 самых влиятельных британцев. В него входят известные личности из мира политики, искусства, моды и даже футбола. За влиятельными персонами наблюдают сотни тысяч поклонников: их любят, ими вдохновляются, на них стараются равняться. 

В топ-10 в этом году вошли герцог и герцогиня Кембриджские — они заняли почетное первое место, став самыми значимыми фигурами для английского общества. На втором оказались актер Идрис Эльба и его возлюбленная Сабрина Даур. «Бронзу» отдали правнуку нефтяного миллиардера Джозефу Гетти и его супруге Сабине.

Харпер и Виктория Бекхэм
Харпер и Виктория Бекхэм

А теперь сюрприз! Четвертую строчку заняла 7-летняя Харпер Бекхэм, что, как не сложно догадаться, удивило многих. Оказывается, девочка так часто летает по разным странам вместе с мамой, что стала настоящим символом Британии во всем мире. 

Кроме того, в список вошли лорд и леди Бэмфорды, маркиз и маркиза Чамли и другие важные для британцев люди. 

Вполне ожидаемо, что лидерами дайджеста оказались принц Уильям и Кейт Миддлтон. Они на протяжении многих лет являются образцом английской семьи. Британцы любят и доверяют многодетным родителям, которые много времени уделяют благотворительности и общественной деятельности.

Многие удивились, почему среди влиятельных персон не оказалось принца Гарри и Меган Маркл. Судя по всему, британцы пока что не слишком вдохновлены стилем жизни герцога и герцогини Сассекских.

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26 июня 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @victoriabeckham/Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Кейт Миддлтон, Принц Уильям, Все о беременности Меган Маркл, Принц Гарри, Идрис Эльба, Харпер Севен Бекхэм

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Пожалуй, малышка Харпер скоро их обскачет и займет почетное первое место.

  • Не признаны. Это обычный небольшой обзор одного из журналов, к статистике вообще никакого отношения не имеющего. Каждый журнал печатает свои узкие рейтинги. И они все разные. Как из серии : самый дорогой город для туристов. Вот то, что ставки на пол ребенка Гарри побили все мыслимые и существующие цифры- это правда. Официальная, в цифрах. Гарри много лет с лидирующим первенством является любимцем британского народа. Не морочьте голову своим журналом.

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