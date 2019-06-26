Ким Кардашьян запустила линию утягивающего белья Kimono, но ее осудили за насмешку над японской культурой

На днях Ким Кардашьян представила свою первую коллекцию корректирующего белья. Знаменитость никогда не скрывала любви к этому предмету гардероба, а теперь решила создать целую модную линию.

25 июня Ким Кардашьян объявила о запуске авторской линии утягивающего белья. Название коллекции Kimono обыгрывает имя знаменитости. Кардашьян выпустила белье с широкой размерной сеткой — от XXS до 4XL. Модели представлены в самых разных телесных оттенках. Кроме того, некоторые из них сделаны специально для любимых платьев Ким с высокими разрезами.

Знаменитость рассказала о новом проекте в Инстаграме. «Я всегда разрезала свое корректирующее белье, чтобы создать подходящий мне фасон. Также я много раз не могла найти тот цвет, который сочетался бы с моим оттенком кожи. Теперь все проблемы решены», — написала Ким.

В честь запуска коллекции Кардашьян также опубликовала несколько снимков с моделями, одетыми в утягивающее белье Kimono. Среди них была и сама Ким. Несмотря на то, что на фото позировали девушки с разными фигурами и цветом кожи, кое-что все же вызвало недовольство фолловеров. Некоторые отметили, что знаменитости следовало включить в рекламную компанию настоящих плюс-сайз-моделей. А один из комментаторов заявил, что название коллекции — это насмешка над японской культурой. Впрочем, сама Ким не отреагировала на критику.

