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«Бездуховность!»: Юлию Савичеву раскритиковали в пух и прах из-за татуировки в честь дочери

Экс-подопечная Максима Фадеева, певица Юлия Савичева, очень редко делится подробностями личной жизни. Но недавно она показала подписчикам татуировку, которую сделала в честь 2-летней дочки Ани.
Юлия Савичева
Юлия Савичева

Выпускница «Фабрики звезд — 2» Юлия Савичева впервые стала мамой в июле 2017 года. Певица родила дочь Анну от композитора Александра Аршинова. О беременности Савичевой пара сообщать не торопилась, да и о том, что малышка появилась на свет, супруги не рассказывали. О пополнении в семействе заявил (тогда еще) продюсер певицы Максим Фадеев.

На днях Юлия Савичева показала подписчикам, что набила на руке тату с инициалами дочери. «Татуировка, которая не так давно появилась на моей руке, в честь дочки Ани. Это ее инициалы. Я сама придумала вариант и нарисовала эскиз для татуировщика», — подписала Юлия снимок, который опубликовала в Инстаграме в день именин наследницы. Данный поступок оценили далеко не все подписчики артистки.

«В Библии осуждается нанесение татуировок на наше тело. Зачем портить подарок Бога?», «Думала, что хоть вы в здравом уме. Наколка у женщины – это ужас, неужели любовь к дочери так надо проявлять? Я разочаровалась», «Исчезает красота, как легко внедряется пошлость. Бездуховность!» — писали на странице Юлии в соцсети.

Александр Аршинов, Юлия Савичева
Александр Аршинов и Юлия Савичева

Юлия и Александр Аршинов вместе уже 16 лет, но только в 2014 году влюбленные решили, что готовы связать себя узами брака и отправились в ЗАГС. А вскоре после рождения Анны Савичева рассказала, что уже была беременна. «В разгар очередных гастролей, почувствовав недомогание, сделала тест и узнала, что жду ребенка. Мы с Сашей были счастливы. Одним из первых, с кем поделились радостью, стал Максим Фадеев», — рассказала Юлия «СтарХиту».

На втором месяце беременности, которая, по словам Юлии, протекала достаточно легко, певица проснулась от сильной боли — у нее началось кровотечение. Девушку доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось.


Савичева призналась, что не хотела рассказывать о трагедии, которая случилась в ее семье, но передумала: «Если мои слова помогут хоть кому-нибудь, находящемуся в подобной непростой ситуации, оно будет стоить тех переживаний, в которые я опять погрузилась, рассказывая свою историю», — написала Юлия в Инстаграме. 

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26 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото Persona Stars, @yuliasavicheva/Instagram
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Юлия Савичева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Я тоже против татуировок, не из-за религии, а по принципу, что тело- храм и нечего на его стенах таги рисовать. А так, каждый, конечно, делает, что хочет, но, когда вижу татуировки, особенно на женщинах, мнение о них тут же ползёт вниз.

  • Ну и бред пишут,лишь бы гадость сказать.Почему людей так волнует чужая жизнь?Она же не заставляет их набивать тату.

  • тату стремное

  • Гость

    Я тоже против татуировок, не из-за религии, а по принципу, что тело- храм и нечего на его стенах таги рисовать. А так, каждый, конечно, делает, что хочет, но, когда вижу татуировки, особенно на женщинах, мнение о них тут же ползёт вниз.

    А разве бывают храмы без изображений на стенах? Без икон, без фресок?

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