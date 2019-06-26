Невиноватый он! Экс-бойфренд Памелы Андерсон отрицает все ее обвинения в изменах

На днях 51-летняя Памела Андерсон публично обвинила своего уже бывшего возлюбленного Адиля Рами в изменах и психологическом насилии. Футболист решил расставить все точки над i и ответил на претензии актрисы.

Адиль Рами и Памела Андерсон

На днях Памела Андерсон шокировала общественность: знаменитость рассказала, что ее бойфренд, футболист Адиль Рами, вел двойную жизнь и постоянно изменял ей. В завершение своего разгромного поста актриса назвала мужчину «монстром».

«Он лгал всем. Как это возможно — настолько контролировать сердца и умы двух женщин? Я уверена, что были и другие. Я помогала стольким людям, но не смогла помочь себе», — написала в Инстаграме раздавленная горем актриса.

Подписчики Пэм тут же принялись утешать звезду «Спасателей Малибу» и писать ей сочувствующие комментарии. Адиль молчал, но спустя некоторое время опубликовал свою версию событий.

Рами заявил, что Памелу уважал и искренне любил. Именно эти чувства он и хочет запомнить после расставания. Но на обвинения в изменах он хочет ответить: «Я считаю невозможным вести двойную жизнь и просто стараюсь сохранить стабильные отношения со своими детьми и их матерью Сидони, которую я также глубоко уважаю. Вероятно, я должен был быть более ''прозрачным'' в этих отношениях», — написал Адиль, добавив, что он продолжит поддерживать организацию Solidarité Femmes, которая борется с домашним насилием.

1 2 3 4 5 6 7 Памела Андерсон рассталась с бойфрендом Адилем Рами

Отметим, что отношения актрисы и защитника клуба «Олимпик Марсель» со стороны напоминали сказку. Андерсон даже переехала к возлюбленному во Францию в начале прошлого года, а инсайдеры, близкие к паре, утверждали, что Памела и Адиль вовсю готовятся к свадьбе. Увы, не срослось.



