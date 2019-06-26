Наконец названы причины возгорания в парижском соборе Нотр-Дам

По предварительным данным, пожар в одном из главных зданий французской столицы не был устроен специально. Так заявляет парижская прокуратура.

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар — на чердаке, где велись строительные работы, загорелись строительные леса. Огонь удалось потушить только через 12 часов, и собор серьезно пострадал — обрушился его шпиль, крыша, часы и колонны.

26 июня представитель парижской прокуратуры сообщил, что считать случившееся умышленным поджогом нельзя. «Никакие элементы не указывают на преступный поджог», — заявил он, отметив, что, по мнению экспертов, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты или нарушения в работе электрической проводки.

1 2 3 4 5 6 7 Собор Парижской Богоматери загорелся 15 апреля

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