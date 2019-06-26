Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Наконец названы причины возгорания в парижском соборе Нотр-Дам

По предварительным данным, пожар в одном из главных зданий французской столицы не был устроен специально. Так заявляет парижская прокуратура.
Нотр-Дам

Вечером 15 апреля в соборе Парижской Богоматери вспыхнул пожар — на чердаке, где велись строительные работы, загорелись строительные леса. Огонь удалось потушить только через 12 часов, и собор серьезно пострадал — обрушился его шпиль, крыша, часы и колонны.

Нотр-Дам

26 июня представитель парижской прокуратуры сообщил, что считать случившееся умышленным поджогом нельзя. «Никакие элементы не указывают на преступный поджог», — заявил он, отметив, что, по мнению экспертов, пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты или нарушения в работе электрической проводки.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить Нотр-Дам за пять лет, но, по оценкам экспертов, на это уйдет около десятилетия. Архитектор Жан-Мишель Вильмотт оценил стоимость реставрации в 1 миллиард евро.

Перейти к обсуждению


26 июня 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-06-23 11:05:00
280
Она отца винит не за развод, а за десятилетнее унижение матери враньем, за рожденных и спрятанных на стороне детей, которые даже сказать не могли, кто их отец. Дочь Меладзе никому не врала, прошли чувства - разошлись. Все честно и чистоплотно.
СМИ: дочь Валерия Меладзе рассталась с супругом после двух лет брака
35 Комментариев
Гость 2019-06-22 19:36:00
191
Надо было так "Билли, чмоки-чмоки! Желаем тебе запузячить Катюху в 4 раз, здоровья и бабла! Лети с приветом, вернись с ответом!". Рыжий и Мемеха.
«Холодно и безлично»: в Сети возмущены тем, как принц Гарри и Меган Маркл поздравили принца Уильяма с днем рождения
26 Комментариев
Гость 2019-06-21 19:51:00
170
Удивительно некрасивая, непропорционально сложенная женщина. Маленькая ростом, короткие ноги, при этом огромный некрасивый зад. Как вот это чудушко может кому-то нравится до придыхания, не понимаю, хоть убейте.
Сладкая, но не гладкая: Ким Кардашьян снова покоряет пляж в мини-бикини после «целлюлитной катастрофы»
38 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.