Настя Ивлеева рассказала, как потратила на украшения миллион рублей, расплатившись наличными

В последнем выпуске Agent Show Настя Ивлеева призналась своей гостье Любови Успенской в том, что самую крупную сумму в своей жизни потратила... на украшения.

В рамках последнего выпуска Agent Show, гостьей которого стала певица Любовь Успенская, Настя Ивлеева рассказала, на что готова потратить большую сумму денег. Ведущая призналась, что никогда не брала деньги у своих парней, поэтому самую крупную покупку сделала своими силами. Ивлеева поведала, что не смогла устоять перед украшениями бренда Bvlgari.

Настя честно призналась, что за два кольца и браслет отдала в магазине миллион рублей, причем рассчитаться решила наличными. «Боже мой, какое это было великолепное счастье, когда я стояла и просто наличкой кассирам отдавала деньги, а они пересчитывали и перекладывали их в стопочки, упаковывали украшения… Я вышла такая одухотворенная! Это кайф», — рассказала ведущая.

1 2 3 ... 10 Гостьей последнего выпуска Agent Show стала Любовь Успенская

Что касается раздельного бюджета, Успенская согласилась с Ивлеевой. Певица процитировала слова своей приятельницы: «То, что я могу себе купить, ни один мужчина не может подарить». Также она отметила, что сама покупает себе понравившиеся вещи.