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Настя Ивлеева рассказала, как потратила на украшения миллион рублей, расплатившись наличными

В последнем выпуске Agent Show Настя Ивлеева призналась своей гостье Любови Успенской в том, что самую крупную сумму в своей жизни потратила... на украшения.

В рамках последнего выпуска Agent Show, гостьей которого стала певица Любовь Успенская, Настя Ивлеева рассказала, на что готова потратить большую сумму денег. Ведущая призналась, что никогда не брала деньги у своих парней, поэтому самую крупную покупку сделала своими силами. Ивлеева поведала, что не смогла устоять перед украшениями бренда Bvlgari.

Настя честно призналась, что за два кольца и браслет отдала в магазине миллион рублей, причем рассчитаться решила наличными. «Боже мой, какое это было великолепное счастье, когда я стояла и просто наличкой кассирам отдавала деньги, а они пересчитывали и перекладывали их в стопочки, упаковывали украшения… Я вышла такая одухотворенная! Это кайф», — рассказала ведущая.

Что касается раздельного бюджета, Успенская согласилась с Ивлеевой. Певица процитировала слова своей приятельницы: «То, что я могу себе купить, ни один мужчина не может подарить». Также она отметила, что сама покупает себе понравившиеся вещи.

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27 июня 2019
Текст Маргарита Амбарникова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, Андрей Калмыков/Woman.ru, @_agentgirl, nastyaivleeva/Instagram
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Настя Ивлеева, Любовь Успенская

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Понтануться наличкой перед продавщицами в ювелирном бутике? Как мало надо человеку для счастья)

  • Стопочками деньги продавцы складывали🤔, она что банкнотами по 100 рублей расплачивалась?🤣 Не знаю почему, неприятна она мне🤷 Человек явно звезду словил. И как интересно одухотворенность может быть от покупок?Всегда считала одухотворение выше материального. Такого ощущения не достичь деньгами, шмотками. Это от луши идет, от сердца, от добра. Лично мое мнение.

  • Словила и словила звезду, вам то что? Она никого не унижает, не подавляет, в чужие семьи не лезет, не злая. Пошли у девчонки деньги, она наслаждается. Выдают наличкой на корпоративах, такой и тратит. Не ворует. Понтоваться кредитками можно, какие-то деревенские замечания в 1 комменте. Сумма вещи не меняется от вида платежа.

  • Молодец, Настя! Сама заработала, сама потратила на что считает нужным. Пример для молодого поколения девушек. Вот мое поколение выросло на рублевских жёнах🤮

  • просто элджей не в состоянии оплатить ее покупки) поэтому бабенка и вынуждена копить, и сама за все платить)

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